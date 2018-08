Democratici Usa denunciano | Hanno tentato di hackerare il nostro database

Usa - le elezioni in Ohio fanno sperare i Democratici in vista del midterm : vincono (come sempre) i repubblicani. Ma di poco : È una battaglia all’ultimo voto quella che si è scatenata nel 12esimo distretto dell’Ohio, per il seggio della Camera vacante dopo le dimissioni di un deputato repubblicano. Un altro repubblicano, Troy Balderson, è davanti al democratico Danny O’Connor con un margine strettissimo, 50,2 contro 49,3 per cento. La vittoria di Balderson rappresenta un segnale interessante in vista delle elezioni di midterm. Il repubblicano ce la fa ma non trionfa, ...

Elezioni USA : musulmani - gay e dive tv. Nuovi volti dei Democratici contro Trump : Piccola imprenditrice, con una campagna squattrinata, è già riuscita a cooptare il 40% dei consensi tra i democratici, simbolo di un ritorno al passato, ovvero a Main Street , l'economia reale, dopo ...

Capo dei socialDemocratici tedeschi critica ambasciatore USA - : "Se il governo degli Stati Uniti vuole parlare con noi dei dazi doganali, lo dovrebbe fare attraverso il Ministro degli esteri di Washington con il Ministro federale tedesco dell'Economia Peter ...

Usa - shock per i Democratici a NY : pasionaria socialista batte il favorito Crowley deve ammettere la sconfitta : shock per i democratici a New York. Nelle primarie per scegliere il candidato della città alla Camera – distretti di Queens e Bronx – uno dei politici più influenti del partito, Joe Crowley, è stato sconfitto da Alexandria Ocasio-Cortez. Con il 98 per cento dei voti scrutinati, Ocasio Cortez ha il 57,5 % dei consensi, Crowley il 42,5 %. Quest’ultimo ha già riconosciuto la sconfitta, spiegando che “l’amministrazione Trump è una minaccia per i ...

Usa, presidente Trump:democratici usano migranti per spot elettorale

