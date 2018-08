Delitto di Brescia | secondo un' amica forse Manuela era incinta

Blastingnews

(Di mercoledì 22 agosto 2018)Bailo, la trentacinquenne di Nave - operoso centro alle porte di- di cui si erano perse le tracce lo scorso 28 luglio è stata ritrovata morta. Il suo corpo è stato rinvenuto domenica notte in un cascinale disabitato di Azzanello piccolo comune in provincia di Cremona. Ad ucciderla e a seppellirla lì è stato l'ex amante della giovane VIDEO, Fabrizio Pasini, 48 anni. L'uomo ha confessato che ilè maturato al termine di un lite furibonda. Sebbene non abbia fornito altri elementi utili, si fa largo un'ipotesi agghiacciante:, era. Un': 'Penso cheaspettasse un bambino' Una caradi, durante un'intervista al quotidiano Il Giorno, ha spiegato che,lei, la trentacinquenne aspettava un bambino: “Ultimamente - ha affermato la giovane - si era arrotondata e ci è sembrato che fosse in dolce attesa. L'...