Dazn-Sky | Ronaldo sponsor non placa il Codacons | esposto all' Antitrust

Serie A - la seconda giornata su Sky e Dazn : calendario anticipi e posticipi : La seconda giornata di Serie A è in programma il 25-26-27 agosto e regalera' anche due big-match nell'anticipo di sabato. La prima partita vede il debutto di Cristiano Ronaldo allo Stadium di Torino ed è Juventus-Lazio in programma alle ore 18.00. In serata, invece, si terra': Napoli-Milan. Per i rossoneri sara' la prima sfida di questa nuova stagione a causa del rinvio della prima giornata contro il Genoa [VIDEO]. Come ben sappiamo, da ...

SkyGo e Dazn : Quanti problemi alla ""prima”. Lentezza e mancata connessione : La prima giornata di Serie A non è stata felicissima per il debutto in streaming del calcio nostrano. Sky (SkyGo) e DAZN hanno ancora diversi problemi SkyGo e DAZN: Quanti problemi alla “prima”. Lentezza e mancata connessione DAZN e SKY trasmetteranno la Serie A per intero, su DAZN 3 partite a giornata mentre le restanti […]

Seconda giornata Serie A 2018-2019 : calendario - programma - orari e tv. Come seguire tutte le partite su Sky e Dazn : Nel weekend del 25-27 agosto si disputerà la Seconda giornata della Serie A 2018-2019. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, sabato davvero rovente con due big match stellari: alle ore 18.00 la Juventus ospiterà la Lazio nella prima uscita casalinga, alle ore 20.30 il Napoli se la dovrà vedere in casa contro il Milan che non ha giocato alla prima ...

Dazn-Sky - che gaffe per la RAI : Al nuovo vertice della Rai chiediamo di far sentire la propria voce e di tornare ad essere protagonista nel settore: siamo il Servizio Pubblico, lo sport deve essere di tutti e per tutti'.

Il Codacons distrugge Dazn e Sky : diritti tv sempre più nel caos : DAZN nel mirino del Codacons assieme a Sky per alcune procedure che a detta dell’associazione consumatori non sono del tutto lecite-- Un comunicato del Codacons accende i riflettori sul caso DAZN. Diversi utenti si sono lamentati del servizio nelle scorse giornate ed ora l’associazione consumatori ha preso in mano la situazione con una nota dal titolo già di per sè molto duro: “DENUNCIAMO PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E ...

SkyGo e Dazn steccano la prima - la nostra esperienza - : La prima giornata di Serie A, se si esclude il posticipo di questa sera, è ormai passata agli onori della cronaca sportiva. Al di là delle difficoltà riscontrate dalle big, sono Sky Go e DAZN ad aver ...

Sky e Dazn - il Codacons presenta un esposto all'Antitrust : Telespettatori non convinti dell'offerta calcio su DAZN e Sky Sport? Il Codacons va all'attacco. Con un lungo comunicato, l'associazioni consumatori annuncia l'esposto all'Antitrust. Codacons: DENUNCIAMO PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E PUBBLICITÀ INGANNEVOLE. ...

Calendario Serie A - la prima giornata di campionato : partite in diretta su Sky e Dazn : Dopo il disastro di Genova, accolta la richiesta di Sampdoria e Genoa di rinviare le due partite contro Fiorentina e Milan

Dazn e Sky con problemi streaming/ Esordio fallimentare della nuova stagione di Serie A : ecco cosa è successo : La nuova stagione di Serie A non è iniziata nel migliore dei modi, non per Sky e DAZN almeno. Alcuni problemi allo streaming video dell'anticipo della Serie A, hanno creato malumori.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 11:38:00 GMT)

Il calcio del sabato sera è su Dazn. E Sky riscopre l'arte del racconto senza immagini : E Sky riscoprì all’improvviso l’arte del racconto, della parola chiamata a sostituire le immagini. Sì, le immagini, quelle che la piattaforma satellitare non può offrire, perlomeno direttamente, il sabato sera.Pronti via ed è subito Lazio-Napoli, a cui fra una settimana seguirà il Milan, sempre contro i partenopei. Occorre quindi ingegnarsi, far vedere che si è sul pezzo. Anche perché stavolta la comunicazione rivolta agli abbonati è ...

Calendario Serie A calcio - le partite di oggi : gli orari e come vederle in tv. Il programma su Sky e Dazn : Juventus e Napoli hanno dato il via ieri al campionato di calcio di Serie A 2018-2019: i bianconeri si sono imposti, non senza soffrire, 3-2 grazie ad un gol all’ultimo secondo di Federico Bernardeschi, dopo che i campioni d’Italia si sono ritrovati anche sotto (2-1). Cristiano Ronaldo è rimasto a bocca asciutta ma è solo l’inizio. Successo esterno anche per i partenopei che hanno sbancato l’Olimpico di Roma. Successo 2-1 ...