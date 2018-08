Dazi | Trump | “Tassa del 25% per ogni auto che arriva da Ue negli Stati Uniti”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Ha parlato poche ore dopo un’intervista del Segretario al Commercio Usa, Wilbur Ross, al Wall Street Journal nella quale annunciava il rinvio della scadenza di agosto per la pubblicazione di un rapporto sulle tariffemobilistiche. Donald, nel corso di un comizio in West Virginia, è stato chiaro: “Metteremo una tassa del 25% suche arriveràUniti dall’Unione europea“, ha detto. Il rinvio annunciato da Ross è motivato dai negoziati in corso con la Commissione europea, il Canada e il Messico. Meno di un mese fa,e il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in un incontro alla Casa Bianca, avevano trovato un’intesa per congelare i nuovisulleeuropee durante le trattative per un accordo definitivo tra Usa e Ue. L'articolo: “Tassa del 25% percheda UeUniti” ...