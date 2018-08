Data base calcio è italiano | +30% ricavi

Baseball - Serie A1 2018 : qualificazione ai playoff riman Data per Parma - sconfitto al tie-break da Padule : tie-break fatale per il Parma Clima, sconfitto 6 a 5 dal Padule e costretto a cercare la qualificazione ai playoff la prossima settimana sul campo del Nettuno City. La squadra di Guido Poma è stata raggiunta al terzo posto dal Città di Nettuno (nei confronti del quale vanta un miglior Team Quality Balance negli scontri diretti) ed ha mantenuto due gare di vantaggio nei confronti del San Marino: per difendere il terzo posto al termine della ...

Com’è anData Art Basel - per capire il mercato dell’arte : Cosa si è visto e chi ha venduto di più alla grande fiera di Basilea, una delle più importanti al mondo The post Com’è andata Art Basel, per capire il mercato dell’arte appeared first on Il Post.