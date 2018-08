Dark | la serie thriller originale Netflix da non perdere

Gamescom 2018 : Supermassive Games presenta Man of Medan primo gioco della serie The Dark Pictures : La Gamescom 2018 ha ufficialmente preso il via con la cerimonia di apertura e sul palco si è presentata Supermassive Games.La compagnia ha svelato il primo gioco della serie The Dark Pictures, che risponde al nome di Man of Medan.Qui sotto potete vedere il trailer:Read more…

PolDark 2 ci sarà? Gran finale per la serie su Canale 5 e domenica arriva Spirito Libero? : Poldark 2 ci sarà oppure no? Chi segue e conosce la serie tv inglese con Aidan Turner sa bene che ci sono altre stagioni e altri episodi da vedere ma, a quanto pare, per questo dovremo attendere un po'. In attesa della messa in onda della quarta stagione, Laeffe ha annunciato la messa in onda della seconda e della terza e questo potrebbe spostare il pubblico di Canale 5 proprio sulla rete ma, se così non fosse, dovremo attendere la prossima ...

Da stasera su Canale 5 'PolDark' - serie TV ambientata alla fine del XVIII secolo : Quando arriva l'estate, i programmi TV più importanti e ti chiudono i battenti in vista delle tanto attese vacanze estive, per ritornare a Settembre con tante novita' e sorprese esclusive. Ma le varie reti di certo non lasciano i telespettatori [VIDEO] a bocca asciutta. Sono tanti infatti i programmi, soprattutto le serie TV straniere, che vanno in onda durante il periodo estivo. Mediaset, in particolare ha lanciato un ricco palinsesto per i ...

PolDark / Al via la serie Tv storica con Aidan Turner. Anticipazioni dell'8 luglio 2018 : Poldark, Anticipazioni dell'8 luglio 2018, in prima Tv su Canale 5. Al suo ritorno in patria, l'ex soldato Ross decide di riaprire le miniere del defunto padre.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 07:00:00 GMT)

PolDark : la serie britannica dei record sbarca su Canale 5 da domenica 8 luglio 2018 : La famosa serie britannica Poldark tratta dagli omonimi romanzi di Winston Graham arriva in chiaro su Canale 5.

La serie tv PolDark in prima visione su Canale 5. Ecco quando : Siamo in grado di rivelarvi in anteprima la data di messa in onda della serie tv della BBC titolata Poldark. Partirà da domenica 8 luglio 2018 in prima serata su Canale 5. Sarà un successo come lo fu Victoria? Noi ce lo auguriamo! Poldark, da domenica 8 luglio in prime time su Canale 5 Da domenica 8 luglio in pima visione assoluta sulla rete ammiraglia del Biscione approderà una serie tv nuova di zecca: Poldark. Una serie tv che ha tutti gli ...