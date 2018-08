Danny Boyle non sarà il regista del nuovo James Bond | lascia per “divergenze creative”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 agosto 2018) La spia più famosa del mondo, 007, deve trovare un. Dopo l’addio di, celebre per il suo The Milionarie (8 Oscar nel 2009), ilfilm dirischia infatti di restare senza guida dopo che il premio Oscarha annunciato di non voler più dirigere il 25esimo film della saga diper “divergenze creative”. La notizia dell’addio dial film è stata comunicata sul profilo Twitter dedicato a 007, con una dichiarazione congiunta dei produttori e dell’attore: “Michael G Wilson, Barbara Broccoli e Daniel Craig hanno annunciato oggi che a causa delle divergenze creativeha deciso di non dirigere più25“. Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differenceshas decided to no longer direct25. pic.twitter.com/0Thl116eAd —...