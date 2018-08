Dalla Spagna | Rafinha a un passo dal Betis | tutte le cifre dell' affare

Il Segreto : MARIA e GONZALO ritornano? I rumor Dalla Spagna - anticipazioni : Si preannuncia un autunno ricco di sorprese nelle puntate spagnole de Il Segreto!!! Stando infatti ad alcune foto pubblicate da Mundoplus Tv e a vari indizi apparsi sui social, i telespettatori iberici dovrebbero assistere al ritorno in scena di MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn) e GONZALO / Martin Castro (Jordi Coll), i mai dimenticati protagonisti della seconda e della terza stagione della telenovela ambientata a Puente Viejo. Vediamo dunque di ...

Dalla Spagna : è del Palmeiras la maglia più bella del mondo. Nella top 10 Inter - Juve e Milan. E per voi? VOTATE : E voi cosa ne pensate? Vi proponiamo una selezione delle maglie delle squadre più famose del mondo, poi sbizzarritevi nei commenti! vai alla gallery

Real Madrid - Dalla Spagna : il PSG non riscatta Mbappè? Real pronto all’affondo : PSG NON riscatta MBAPPè- Il PSG potrebbe non riscattare Mbappè dal Monaco al costo di 180 milioni di euro a causa di alcuni problemi legati al Fair Play finanziario. Questo ciò che riportato i colleghi spagnoli di “Chiringuito“, quotidiano che seguì molto da vicino anche il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Come si legge, […] L'articolo Real Madrid, dalla Spagna: il PSG non riscatta Mbappè? Real pronto ...

Spagna - entra armato in commissariato urlando Allah Akbar. Freddato Dalla polizia : Torna la paura in Spagna: un uomo armato di un coltello è entrato in un commissariato di Cornellà de Llobregat (Barcellona) gridando Allah Akbar.Secondo quanto riporta El Pais, l'uomo è riuscito ad arrivare fino alla reception prima di essere ucciso dalla polizia catalana, i Mossos d'Esquadra. Al momento non vi sono ulteriori dettagli sul caso, ma fonti di polizia assicurano che gli agenti hanno cercato di respingere l'attacco prima di aprire il ...

Calciomercato - Dalla Spagna : il Real Madrid punta Icardi : La finale di Supercoppa Europea persa contro i cugini dell'Atletico ha aperto gli occhi a Julen Lopetegui che, prima d'ora, si era sempre mostrato soddisfatto della propria rosa, anche di fronte alla ...

Inter - Dalla Spagna : nella lista del Real Madrid c'è Icardi : Serve assolutamente un attaccante. È quanto avrebbe detto ai suoi dirigenti il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui dopo le amichevoli estive dei campioni del mondo e la finale di Supercoppa europea persa contro l'Atletico Madrid. È questa l'unica grossa 'fallà nella rosa Madridista individuata dal successore di Zinedine Zidane, che per il resto è convinto ...

Dalla Spagna rumors clamorosi : nella lista del Real Madrid c'è Icardi : Serve assolutamente un attaccante. È quanto avrebbe detto ai suoi dirigenti il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui dopo le amichevoli estive dei campioni del mondo e la finale di Supercoppa europea persa contro l'Atletico Madrid. È questa l'unica grossa 'fallà nella rosa Madridista individuata dal successore di Zinedine Zidane, che per il resto è convinto ...

L’Inter si fa ricca - che bottino in arrivo Dalla Spagna : Joao Mario e non solo… : L’Inter si appresta ad incassare una somma non indifferente da una doppia cessione in Liga, lì il mercato è ancora apertissimo Il calciomercato è chiuso in Serie A, ma non nella Liga spagnola, dove i club continuano a concludere affari e lo faranno sino a fine mese. Nella serata di ieri è rimbalzata la notizia del riscatto da parte del Valencia per quanto concerne Murillo. 12 milioni di euro sono dunque finiti nelle casse ...

Dalla Spagna : il Barcellona continua a sognare Pogba : Il mercato in entrata in Premier League è chiuso, ma entro il 31 agosto il campione del mondo ha la possibilità di trasferirsi al Camp Non e non solo: già, perché come riporta il sito spagnolo, su ...

Juventus - la bomba Dalla Spagna : “Marcelo distratto dal mercato” - intanto Pjanic rinnova : Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie A, avvio con il botto ed esordio della Juventus di Cristiano Ronaldo sul campo del Chievo ma a tenere banco sono anche le ultime ore di calciomercato, in particolar modo novità importanti provenienti dalla Spagna. Secondo ‘As’, Marcelo è “distratto dalle voci di mercato”, è dovuto a questo l’errore del brasiliano nella gara di ieri in Supercoppa ...

Dalla Svizzera alla Spagna - Michael Schumacher sarà trasferito a Maiorca : la notizia che spiazza i fan : Michael Schumacher, impegnato nel difficile percorso di riabilitazione dopo l’incidente sulle Alpi nel 2013, si trasferisce in una nuova dimora Michael Schumacher si trasferirà a Maiorca. A rendere nota la notizia, che spiazza i fan dell’ex campione di Formula Uno, il giornale svizzero “L’Illustré“, che preannuncia il trasloco in Spagna del tedesco. Secondo la fonte Svizzera, la moglie dell’ex pilota si ...

Dalla Spagna : Pogba al Barcellona spinge Rakitic alla Juve : Tra i club interessati al vice-campione del mondo ci sarebbe proprio la Juve e insieme a PSG e Bayern Monaco.

Migranti - dopo Malta e Italia la nave Aquarius respinta anche Dalla Spagna : “Non siamo il porto più vicino” : dopo aver incassato il no allo sbarco da Malta e Italia, alla nave Aquarius, al momento bloccata nel mar Mediterraneo in attesa dell'autorizzazione allo sbarco in un porto sicuro, è arrivata l'offerta da parte del porto della città di Barcellona, offerta che però stata immediatamente bloccata dal governo di Madrid perché "non sarebbe il porto sicuro più vicino"Continua a leggere

Sonia Sarpe da infarto - la modella che arriva Dalla Spagna fa impazzire i fan [GALLERY] : 1/7 ...