Da Mary Poppins al ritorno di John Travolta nei panni del padrino | i film che arriveranno

(Di mercoledì 22 agosto 2018), Halloween, Animali fantastici, e ildi grandi star comeny Depp, Russell Crowe, Jim Carrey, Tom Hardy. Il cartellone cinematografico delle uscite in sala da qui al prossimo Natale presenta grandi nomi di richiamo ma anche grandi incognite nei risultati. Settembre 2018 – Già bello pieno il mese di settembre (previsti ad oggi 41in sala) che inizia con l’uscita il giorno 6 del prequel/sequel di Mamma mia (Ci Risiamo!). Il musical in riva al mare greco di Kolokairi (che poi hanno girato in Croazia) con protagonisti Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Meryl Streep, Colin Firth, propone un cambio in cabina di regia (Ol Parker) e aggiunge un po’ di Cher tra canti e balli. Chi l’ha già visto non ne ha parlato granché bene. Sempre il 6 arriva in Italia Dark Crimes (del 2016) che vede protagonista un Jim Carrey barbuto e serio neidi un detective al ...