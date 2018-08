Crollo ponte | Serie A con maglia ' Genova nel cuore'

Crollo del ponte Morandi - la Guardia di Finanza negli uffici di Autostrade per acquisire documenti : Sarà effettuata oggi, a quanto si apprende, negli uffici della società Autostrade, attraverso la Guardia di Finanza, l'acquisizione di materiale utile all'inchiesta sul Crollo di ponte Morandi. A ...

Crollo ponte Morandi. Serie A in campo con Genova nel cuore : “Genova nel cuore”. Ci sarà questa frase sulla maglietta con cui tutte le squadre della Lega Serie A e gli

Crollo ponte Genova : la procura acquisisce atti Autostrade : Sarà effettuata oggi, a quanto si apprende, negli uffici della società Autostrade, attraverso la Guardia di finanza, l’acquisizione di materiale utile all’inchiesta sul Crollo di Ponte Morandi. A quanto si apprende, non sarebbero imminenti le acquisizioni di testimonianze dei componenti della commissione ministeriale, Roberto Ferrazza che la presiede e Antonio Brencich. I Pm vogliono prima procedere con la raccolta di atti e iniziare ...

Crollo ponte - Cantone : 'Anche lo Stato è responsabile' : "Il sistema Paese è inadeguato: nessuno controlla e ci si affida al fato, salvo scatenarsi, dopo una tragedia, in un'inammissibile fuga dalle responsabilità . È sconvolgente". A parlare è Raffaele ...

Crollo Genova - Toti : moncone ponte va demolito al più presto : Rimini, 22 ago., askanews, - Il moncone nell'area Est del ponte Morandi a Genova 'va demolito nei tempi più brevi possibili'. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che dopo ...

Crollo ponte : piloni Morandi saranno abbattuti - prima quello est : I due monconi di ponte Morandi saranno entrambi abbattuti, partendo in tempi rapidi da quello Est che insiste sulle abitazioni al momento evacuate. La relazione della commissione del Mit sui piloni rimasti in piedi, secondo quanto si apprende, sottolineerebbe infatti, soprattutto per quello di Levante, un forte rischio cedimento. Nel momento in cui la decisione sull'abbattimento diventerà ufficiale, verrà chiesto ...

Crollo ponte Genova - ancora scricchiolii dal moncone est : “Forse lo demoliremo già oggi” : Si è riunito con urgenza a Genova il centro coordinamento dei soccorsi dopo che la scorsa notte sono stati uditi nuovi scricchiolii da uno dei monconi del ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto. Per ragioni di sicurezza, questo dovrebbe essere demolito in breve tempo, probabilmente già nella giornata di oggi, mercoledì 22 agosto.Continua a leggere

Crollo ponte Morandi - Renzo Piano : “Genova deve reagire con nuove opere” : “Mi auguro” che “ci sia una risposta adeguata a fronteggiare il futuro senza indugiare a criticare o rimpiangere il passato. Ma certamente voglio dire con chiarezza che a volte mi sembra che nel nostro paese si è spenta la fiaccola della scienza” e “dobbiamo ristabilire il valore della precisione scientifica, la pretesa della scienza di andare a fondo delle cose senza seguire il terreno dell’opinione”. ...

Crollo ponte Genova - l'investigatore scelto da Toninelli lavorava per la società Autostrade : Il dirigente pubblico della Vigilanza sulle concessionarie selezionato dal ministro delle Infrastrutture ha ricevuto 70mila euro dall'azienda per prestazioni professionali private. Dopo il caso del presidente Ferrazza e del professor Brencich, nuova tegola sulla commissione d'inchiesta sul disastro Strage di Genova, la sicurezza delle Autostrade affidata a un laureato in scienze politiche " Crollo Ponte Genova, tiranti "ridotti del venti per ...

Crollo ponte Genova - tiranti "ridotti del venti per cento" : Ministero e Autostrade sapevano : Il verbale di una riunione tra Infrastrutture, Direzione generale di vigilanza, Provveditorato opere pubbliche e società di gestione dimostra che fin da febbraio 2018 la gravità della corrosione era nota. Il documento è firmato da Roberto Ferrazza e Antonio Brencich, ora nominati presidente e membro esperto della commissione d'indagine del governo Strage di Genova, la sicurezza delle Autostrade affidata a un laureato in scienze politiche " Quei ...

Crollo ponte Genova : nuovo stop al recupero di oggetti nelle case degli sfollati : nuovo stop a Genova al recupero di effetti personali e beni di prima necessità nelle abitazioni situate sotto il ponte Morandi: ieri pomeriggio era stato consentito ad alcuni abitanti di rientrare negli edifici situati all’esterno della zona rossa, ma oggi queste operazioni sono state bloccate in via precauzionale. Prosegue il monitoraggio – da parte di vigili del fuoco e tecnici – dei movimenti del ponte attraverso georadar e ...

Raffaele Cantone : "Anche lo Stato è responsabile per il Crollo del ponte a Genova" : "Lo Stato, non dimentichiamolo, resta proprietario delle infrastrutture anche se le dà in gestione. È inammissibile che abdichi alle sue responsabilità, delegando ai privati". È il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, a tirare in ballo le responsabilità dello Stato in relazione al crollo del ponte Morandi a Genova. In un'intervista a La Stampa, Cantone aggiunge: "La fuga dalle responsabilità è ...

Crollo ponte Genova - Toti : 'No a Stato gestore - ma più controlli' : E' "doveroso" controllare e se necessario rivedere e modificare le singole concessioni su "strade, terminal, porti". Così Giovanni Toti , FI, , presidente della Regione Liguria, sottolineando che è ...