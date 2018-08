Crollo Ponte Genova | corrosione elevata sul pilone 10 | “C’è pericolo | abbatterlo al più

Crollo Ponte : scritta contro Benetton in negozio nel centro di Bologna : "Genova: sappiamo il nome di chi e' stato": così una scritta con vernice rossa - apparsa nella notte e subito rimossa in mattinata - comparsa su una delle vetrine laterali del negozio United Colors of Benetton di via Rizzoli, nel centro di Bologna. In fondo alla scritta la firma dell'organizzazione politica "Noi restiamo" e il simbolo della falce e del martello. Sul posto è intervenuta la ...

Crollo Ponte - serie A : "Genova nel cuore" : 14.00 "Genova nel cuore": ci sarà questa frase sulla maglietta con cui tutte le squadre della Lega serie A e gli ufficiali di gara entreranno in campo per la seconda giornata di campionato.L'iniziativa della Lega di serie A è stata resa nota dalla Regione Liguria. Un modo per ricordare le vittime del Crollo di ponte Morandi e per sostenere la città di Genova.La frase sarà accompagnata da un disegno:il ponte crollato con un cuore formato da ...

Crollo del ponte Morandi - la Guardia di Finanza negli uffici di Autostrade per acquisire documenti : Sarà effettuata oggi, a quanto si apprende, negli uffici della società Autostrade, attraverso la Guardia di Finanza, l'acquisizione di materiale utile all'inchiesta sul Crollo di ponte Morandi. A ...

Crollo Ponte Genova : la procura acquisisce atti Autostrade : Sarà effettuata oggi, a quanto si apprende, negli uffici della società Autostrade, attraverso la Guardia di finanza, l’acquisizione di materiale utile all’inchiesta sul Crollo di Ponte Morandi. A quanto si apprende, non sarebbero imminenti le acquisizioni di testimonianze dei componenti della commissione ministeriale, Roberto Ferrazza che la presiede e Antonio Brencich. I Pm vogliono prima procedere con la raccolta di atti e iniziare ...

Crollo Ponte - Cantone : 'Anche lo Stato è responsabile' : "Il sistema Paese è inadeguato: nessuno controlla e ci si affida al fato, salvo scatenarsi, dopo una tragedia, in un'inammissibile fuga dalle responsabilità . È sconvolgente". A parlare è Raffaele ...

Crollo Genova - Toti : moncone ponte va demolito al più presto : Rimini, 22 ago., askanews, - Il moncone nell'area Est del ponte Morandi a Genova 'va demolito nei tempi più brevi possibili'. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che dopo ...

Crollo Ponte : piloni Morandi saranno abbattuti - prima quello est : I due monconi di ponte Morandi saranno entrambi abbattuti, partendo in tempi rapidi da quello Est che insiste sulle abitazioni al momento evacuate. La relazione della commissione del Mit sui piloni rimasti in piedi, secondo quanto si apprende, sottolineerebbe infatti, soprattutto per quello di Levante, un forte rischio cedimento. Nel momento in cui la decisione sull'abbattimento diventerà ufficiale, verrà chiesto ...

Crollo Ponte Genova - ancora scricchiolii dal moncone est : “Forse lo demoliremo già oggi” : Si è riunito con urgenza a Genova il centro coordinamento dei soccorsi dopo che la scorsa notte sono stati uditi nuovi scricchiolii da uno dei monconi del ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto. Per ragioni di sicurezza, questo dovrebbe essere demolito in breve tempo, probabilmente già nella giornata di oggi, mercoledì 22 agosto.Continua a leggere

Crollo Ponte Morandi - Renzo Piano : “Genova deve reagire con nuove opere” : “Mi auguro” che “ci sia una risposta adeguata a fronteggiare il futuro senza indugiare a criticare o rimpiangere il passato. Ma certamente voglio dire con chiarezza che a volte mi sembra che nel nostro paese si è spenta la fiaccola della scienza” e “dobbiamo ristabilire il valore della precisione scientifica, la pretesa della scienza di andare a fondo delle cose senza seguire il terreno dell’opinione”. ...

Crollo Ponte Genova - l'investigatore scelto da Toninelli lavorava per la società Autostrade : Il dirigente pubblico della Vigilanza sulle concessionarie selezionato dal ministro delle Infrastrutture ha ricevuto 70mila euro dall'azienda per prestazioni professionali private. Dopo il caso del presidente Ferrazza e del professor Brencich, nuova tegola sulla commissione d'inchiesta sul disastro Strage di Genova, la sicurezza delle Autostrade affidata a un laureato in scienze politiche " Crollo Ponte Genova, tiranti "ridotti del venti per ...