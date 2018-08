Crollo ponte Genova | Commissione Mit | i tronconi sono da abbattere

Crollo ponte Genova - esperti : un trauma del genere “può minare l’integrità psicofisica” : “Essere presenti e poter intervenire nei primissimi momenti è molto importante perché un evento traumatico come questo è, per definizione, potenzialmente dannoso e può minare l’integrità psicofisica portando a gravi conseguenze come il disturbo da stress post traumatico, attacchi di panico, disturbi depressivi, somatizzazioni e altri problemi psicologici invalidanti“: lo spiegano gli esperti dell’associazione Emdr (metodo ...

Crollo ponte : Anac chiede atti Autostrade : ANSA, - GENOVA, 22 AGO - In relazione al Crollo di ponte Morandi a Genova, Anac ha chiesto ad Autostrade per l'Italia l'invio degli atti predisposti e necessari per la manutenzione del viadotto ...

Crollo Genova - paura per il pilone 10 : più corroso di quello caduto | Commissione Mit : "Tronconi del ponte da abbattere" : I tronconi di ponte Morandi sono da abbattere. Così' la Commissione ispettiva del Mit nella relazionetecnica inviata alla struttura commissariale fornendo leinformazioni sullo stato dei materiali che riguardano "lacorrosione dei trefoli dei cavi di precompressione primari esecondari.

Atlantia - dal Crollo del ponte bruciati in borsa 5 - 5 miliardi : Milano, 22 ago., askanews, - Un'altra seduta di forti ribassi a Piazza Affari per Atlantia, la holding cui fa capo Autostrade per l'Italia. Dopo un tentativo di recupero messo a segno ieri, il titolo ...

Crollo ponte Genova - Atlantia : 'Valutiamo effetti esternazioni - tutelare i risparmiatori'. In Borsa giù del 4% : Atlantia va all'attacco del governo dopo le dichiarazioni che si sono susseguite nei giorni scorso sull'ipotesi di revocare la concessione ad Autostrade per l'Italia in seguito al Crollo del ponte di ...

La prima mossa di Atlantia dopo il Crollo del ponte Morandi : mettere al riparo i risparmiatori : Il primo cda del gruppo dopo la tragedia di Genova ha come priorità l’impatto della bufera mediatica sul titolo, nell’interesse degli investitori...

Crollo ponte Morandi - salvati due gattini : Ancora vivi dopo otto giorni, erano sul tetto del capannone investito dalle macerie, si chiameranno Brooklyn

Crollo ponte - Cantone : 'Anche lo Stato è responsabile' e chiede chiarimenti ad Autostrade sui mancati interventi : "Il sistema Paese è inadeguato: nessuno controlla e ci si affida al fato, salvo scatenarsi, dopo una tragedia, in un'inammissibile fuga dalle responsabilità . È sconvolgente", dice Cantone nell'...

Ponte Morandi - le immagini inedite della polizia scientifica : tra le macerie a pochi istanti dal Crollo : La polizia scientifica di Genova ha diffuso le immagini registrate nei primi istanti successivi al crollo del viadotto Morandi. Agenti e soccorritori impegnati ad estrarre feriti dalle macerie in uno scenario apocalittico. L'articolo Ponte Morandi, le immagini inedite della polizia scientifica: tra le macerie a pochi istanti dal crollo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crollo Genova - il moncone del ponte sta cedendo : "Metterlo in sicurezza o abbatterlo" Prefetto : "Corrosione elevata sul pilone 10" : Gli ispettori del Mit sono chiari: va presa subito una decisione. Intanto la Procura acquisisce gli atti di Autostrade. "Abbiamo ricevuto una relazione dal presidente della commissione ministeriale che segnala sul pilone 10 un evidente stato di corrosione di grado elevato", ha detto il Prefetto di Genova Fiamma Spena

Crollo ponte Morandi - la Serie A si mobilita : maglietta speciale e raccolta fondi nella prossima giornata di campionato : La Serie A si schiera al fianco di Genova colpita dall’immane tragedia del Crollo del ponte Morandi: i calciatori indosseranno nel prossimo weekend una maglietta speciale Prima dei match di Serie A del prossimo weekend, i calciatori indosseranno magliette speciali per commemorare i morti causati dal Crollo del ponte Morandi di Genova. Il 14 agosto la tragedia immane che si è consumata nel capoluogo ligure ha segnato profondamente ...

Crollo ponte Genova - Atlantia conferma impegni ma valuterà effetti esternazioni : Teleborsa, - Atlantia conferma il proprio impegno attivo nella vicenda del Crollo del ponte Morandi , a Genova, preannunciando al contempo misure atte a contrastare gli effetti negativi sul titolo ...