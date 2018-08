Crollo ponte Genova - il racconto del camionista superstite : “Una mano dal cielo” : E’ sopravvissuto al Crollo del Ponte di Genova con cinque costole rotte e una contusione al polmone, e descrive il suo salvataggio come un “intervento del cielo”. Martin Kucera, camionista ceco sopravvissuto al disastro, torna nella sua Praga e racconta la sua tragica esperienza ai media locali. “Da quel giorno Genova è la mia seconda città natale, e il 14 agosto la mia nuova data di nascita”, dice. “Partecipo ...

Crollo ponte Genova - Atlantia conferma impegni ma valuterà effetti "esternazioni" : Atlantia conferma il proprio impegno attivo nella vicenda del Crollo del ponte Morandi , a Genov a, preannunciando al contempo misure atte a contrastare gli effetti negativi sul titolo dovuti al ...

Crollo ponte : Gdf in sedi Autostrade : ANSA, - ROMA, 22 AGO - La guardia di finanza è al lavoro nelle sedi della Società Autostrade per l'Italia di Genova, Firenze e Roma. Su mandato della Procura genovese, gli uomini delle fiamme gialle ...

Crollo ponte : la Serie A con «Genova nel cuore» sulle maglie : GENOVA - "Genova nel cuore" : ci sarà questa frase sulla maglietta con cui tutte le squadre della Lega Serie A e gli ufficiali di gara entreranno in campo per la seconda giornata di campionato. Un ...

Crollo ponte Genova - corrosione elevata sul pilone 10 : “C’è pericolo - abbatterlo al più presto” : “Abbiamo ricevuto una relazione dal presidente della commissione ministeriale che segnala sul pilone 10 un evidente stato di corrosione di grado elevato”. Lo ha detto il prefetto di Genova Fiamma Spena al termine della riunione del centro coordinamento soccorsi. Il pilone 10 è quello che sostiene il moncone est di Ponte Morandi. “Ci siamo riuniti per vedere se ci fossero attività da fare in via precauzionale. Il Comune è stato ...

Crollo ponte : scritta contro Benetton in negozio nel centro di Bologna : "Genova: sappiamo il nome di chi e' stato": così una scritta con vernice rossa - apparsa nella notte e subito rimossa in mattinata - comparsa su una delle vetrine laterali del negozio United Colors of Benetton di via Rizzoli, nel centro di Bologna. In fondo alla scritta la firma dell'organizzazione politica "Noi restiamo" e il simbolo della falce e del martello. Sul posto è intervenuta la ...

Crollo ponte - serie A : "Genova nel cuore" : 14.00 "Genova nel cuore": ci sarà questa frase sulla maglietta con cui tutte le squadre della Lega serie A e gli ufficiali di gara entreranno in campo per la seconda giornata di campionato.L'iniziativa della Lega di serie A è stata resa nota dalla Regione Liguria. Un modo per ricordare le vittime del Crollo di ponte Morandi e per sostenere la città di Genova.La frase sarà accompagnata da un disegno:il ponte crollato con un cuore formato da ...

Crollo ponte Genova : la procura acquisisce atti Autostrade : Sarà effettuata oggi, a quanto si apprende, negli uffici della società Autostrade, attraverso la Guardia di finanza, l’acquisizione di materiale utile all’inchiesta sul Crollo di Ponte Morandi. A quanto si apprende, non sarebbero imminenti le acquisizioni di testimonianze dei componenti della commissione ministeriale, Roberto Ferrazza che la presiede e Antonio Brencich. I Pm vogliono prima procedere con la raccolta di atti e iniziare ...

Crollo ponte - Cantone : 'Anche lo Stato è responsabile' : "Il sistema Paese è inadeguato: nessuno controlla e ci si affida al fato, salvo scatenarsi, dopo una tragedia, in un'inammissibile fuga dalle responsabilità . È sconvolgente". A parlare è Raffaele ...

