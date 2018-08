Crollo Genova | Toti | armatori vogliono aumentare traffici porto

Crollo ponte Genova - esperti : un trauma del genere “può minare l’integrità psicofisica” : “Essere presenti e poter intervenire nei primissimi momenti è molto importante perché un evento traumatico come questo è, per definizione, potenzialmente dannoso e può minare l’integrità psicofisica portando a gravi conseguenze come il disturbo da stress post traumatico, attacchi di panico, disturbi depressivi, somatizzazioni e altri problemi psicologici invalidanti“: lo spiegano gli esperti dell’associazione Emdr (metodo ...

Crollo ponte Genova - Commissione Mit : i tronconi sono da abbattere : In riferimento al ponte Morandi, parzialmente crollato il 14 agosto a Genova, la Commissione ispettiva del Mit ha stabilito che i tronconi sono da abbattere: nella relazione tecnica inviata alla struttura commissariale sono state fornite le informazioni sullo stato dei materiali che riguardano “la corrosione dei trefoli dei cavi di precompressione primari e secondari. Si ritiene necessario dare tale informazione tempestivamente alla ...

Crollo Genova - Rotta - Pd - : Toninelli impegnato a fare selfie : Roma, 22 ago., askanews, - 'Se il Ministro Toninelli fosse al suo posto anziché in vacanza in Costa Azzurra saprebbe che Delrio non ha mai rinnovato la concessione ad Autostrade. Saprebbe che la ...

Crollo Genova - EMDR Italia attiva nel sostegno psicologico : Roma, 22 ago., askanews, - L'associazione EMDR Italia subito al lavoro dopo il Crollo del ponte Morandi a Genova. Si parla sempre più di post trauma dopo una tragedia importante, ferite profonde che ...

Crollo Genova - paura per il pilone 10 : più corroso di quello caduto | Commissione Mit : "Tronconi del ponte da abbattere" : I tronconi di ponte Morandi sono da abbattere. Così' la Commissione ispettiva del Mit nella relazionetecnica inviata alla struttura commissariale fornendo leinformazioni sullo stato dei materiali che riguardano "lacorrosione dei trefoli dei cavi di precompressione primari esecondari.

Dal Crollo di Genova Atlantia ha perso un quarto del suo valore : "Colpa delle istituzioni" : Atlantia è pronta a citare il governo per tutelare i risparmiatori mentre Autostrade si difende dalla critiche dell'Anac...

Crollo Genova - Mit : degrado pilone n. 10 è maggiore del crollato : Genova, 22 ago., askanews, - 'Si ritiene indispensabile evidenziare che dall'esame tecnico della documentazione progettuale emerge, con riferimento alla pila n. 10 sopravvissuta al Crollo, uno stato ...

Crollo ponte Genova - Atlantia : 'Valutiamo effetti esternazioni - tutelare i risparmiatori'. In Borsa giù del 4% : Atlantia va all'attacco del governo dopo le dichiarazioni che si sono susseguite nei giorni scorso sull'ipotesi di revocare la concessione ad Autostrade per l'Italia in seguito al Crollo del ponte di ...

Crollo Genova - Rixi : verifiche Atlantia? Non meritano replica : Roma, 22 ago., askanews, - 'Autostrade non merita nessuna replica'. Così Edoardo Rixi, sottosegretario alle Instrastrutture, risponde ad Askanews a proposito della nota di Atlantia in cui si annuncia ...

Crollo Genova - Anac chiede atti su manutenzione ad Autostrade : Genova, 22 ago., askanews, - Dopo il Crollo di Ponte Morandi a Genova, l'Anac ha chiesto alla società Autostrade l'invio degli atti approvati dal Cda per la manutenzione del viadotto autostradale, in ...

Crollo Genova - Rixi : abbattimento moncone Morandi prima possibile : Roma, 22 ago., askanews, - Sul moncone del ponte Morandi di Genova che rischia di crollare 'non ci sono aggiornamenti delle ultime ore ma ci sono problemi e non vedo l'ora di tirarlo giù. Speriamo di ...

Crollo Genova - domani tavolo continuità scolastica in emergenza : Genova, 22 ago., askanews, - domani alle 9 nella sede della Regione Liguria è stato convocato di concerto con il Ministero dell'Istruzione il 'tavolo per il dritto allo studio dell'emergenza'. L'...

Crollo Genova - il moncone del ponte sta cedendo : "Metterlo in sicurezza o abbatterlo" Prefetto : "Corrosione elevata sul pilone 10" : Gli ispettori del Mit sono chiari: va presa subito una decisione. Intanto la Procura acquisisce gli atti di Autostrade. "Abbiamo ricevuto una relazione dal presidente della commissione ministeriale che segnala sul pilone 10 un evidente stato di corrosione di grado elevato", ha detto il Prefetto di Genova Fiamma Spena