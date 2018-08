Crollo Genova | Rixi | verifiche Atlantia? Non meritano replica

Crollo Genova - Anac chiede atti su manutenzione ad Autostrade : Genova , 22 ago., askanews, - Dopo il Crollo di Ponte Morandi a Genova , l' Anac ha chiesto alla società Autostrade l'invio degli atti approvati dal Cda per la manutenzione del viadotto autostradale, in ...

Crollo Genova - Rixi : abbattimento moncone Morandi prima possibile : Roma, 22 ago., askanews, - Sul moncone del ponte Morandi di Genova che rischia di crollare 'non ci sono aggiornamenti delle ultime ore ma ci sono problemi e non vedo l'ora di tirarlo giù. Speriamo di ...

Crollo Genova - domani tavolo continuità scolastica in emergenza : Genova , 22 ago., askanews, - domani alle 9 nella sede della Regione Liguria è stato convocato di concerto con il Ministero dell'Istruzione il ' tavolo per il dritto allo studio dell' emergenza '. L'...

Crollo Genova : Gdf in sedi Autostrade di Genova - Firenze e Roma : Genova , 22 ago., askanews, - La Guardia di Finanza, su mandato della Procura di Genova , sta eseguendo in queste ore sequestri di documenti nelle sedi della società Autostrade di Genova , Firenze e Roma ...

Crollo Ponte Genova - corrosione elevata sul pilone 10 : “C’è pericolo - abbatterlo al più presto” : “Abbiamo ricevuto una relazione dal presidente della commissione ministeriale che segnala sul pilone 10 un evidente stato di corrosione di grado elevato”. Lo ha detto il prefetto di Genova Fiamma Spena al termine della riunione del centro coordinamento soccorsi. Il pilone 10 è quello che sostiene il moncone est di Ponte Morandi. “Ci siamo riuniti per vedere se ci fossero attività da fare in via precauzionale. Il Comune è stato ...

Crollo ponte - serie A : "Genova nel cuore" : 14.00 "Genova nel cuore": ci sarà questa frase sulla maglietta con cui tutte le squadre della Lega serie A e gli ufficiali di gara entreranno in campo per la seconda giornata di campionato.L'iniziativa della Lega di serie A è stata resa nota dalla Regione Liguria. Un modo per ricordare le vittime del Crollo di ponte Morandi e per sostenere la città di Genova.La frase sarà accompagnata da un disegno:il ponte crollato con un cuore formato da ...