Crollo Genova | Gdf in sedi Autostrade di Genova | Firenze e Roma

Crollo Ponte Genova - corrosione elevata sul pilone 10 : “C’è pericolo - abbatterlo al più presto” : “Abbiamo ricevuto una relazione dal presidente della commissione ministeriale che segnala sul pilone 10 un evidente stato di corrosione di grado elevato”. Lo ha detto il prefetto di Genova Fiamma Spena al termine della riunione del centro coordinamento soccorsi. Il pilone 10 è quello che sostiene il moncone est di Ponte Morandi. “Ci siamo riuniti per vedere se ci fossero attività da fare in via precauzionale. Il Comune è stato ...

Crollo ponte - serie A : "Genova nel cuore" : 14.00 "Genova nel cuore": ci sarà questa frase sulla maglietta con cui tutte le squadre della Lega serie A e gli ufficiali di gara entreranno in campo per la seconda giornata di campionato.L'iniziativa della Lega di serie A è stata resa nota dalla Regione Liguria. Un modo per ricordare le vittime del Crollo di ponte Morandi e per sostenere la città di Genova.La frase sarà accompagnata da un disegno:il ponte crollato con un cuore formato da ...

Crollo Genova - Conftrasporto : ora misure su trasporto eccezionale : Roma, 22 ago., askanews, - 'Siamo ancora in attesa di un provvedimento urgente del Governo che impedisca il trasporto eccezionale a quei carichi di merce che eccezionali non sono, e che però viaggiano ...

Crollo Genova : Upl e Anci Lombardia avviano Tavolo infrastrutture : Milano, 22 ago., askanews, - Le Province lombarde hanno ricevuto il 20 agosto una lettera dal Provveditore interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, inviata anche alle ...

Crollo Ponte Genova : la procura acquisisce atti Autostrade : Sarà effettuata oggi, a quanto si apprende, negli uffici della società Autostrade, attraverso la Guardia di finanza, l’acquisizione di materiale utile all’inchiesta sul Crollo di Ponte Morandi. A quanto si apprende, non sarebbero imminenti le acquisizioni di testimonianze dei componenti della commissione ministeriale, Roberto Ferrazza che la presiede e Antonio Brencich. I Pm vogliono prima procedere con la raccolta di atti e iniziare ...

Crollo Genova - Toti : moncone ponte va demolito al più presto : Rimini, 22 ago., askanews, - Il moncone nell'area Est del ponte Morandi a Genova 'va demolito nei tempi più brevi possibili'. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che dopo ...

Crollo Genova - Librandi : oggi Toti fa la vittima? : Roma, 22 ago., askanews, - 'La Regione Liguria aveva e ha le competenze necessarie per le attività di controllo e di tutela della sicurezza delle infrastrutture e della viabilità: sono le deleghe dell'...

Crollo Ponte Morandi - Renzo Piano : “Genova deve reagire con nuove opere” : “Mi auguro” che “ci sia una risposta adeguata a fronteggiare il futuro senza indugiare a criticare o rimpiangere il passato. Ma certamente voglio dire con chiarezza che a volte mi sembra che nel nostro paese si è spenta la fiaccola della scienza” e “dobbiamo ristabilire il valore della precisione scientifica, la pretesa della scienza di andare a fondo delle cose senza seguire il terreno dell’opinione”. ...