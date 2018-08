Crollo del ponte Morandi - la Guardia di Finanza negli uffici di Autostrade per acquisire documenti : Sarà effettuata oggi, a quanto si apprende, negli uffici della società Autostrade, attraverso la Guardia di Finanza, l'acquisizione di materiale utile all'inchiesta sul Crollo di ponte Morandi. A ...

Crollo Ponte Genova - tiranti "ridotti del venti per cento" : Ministero e Autostrade sapevano : Il verbale di una riunione tra Infrastrutture, Direzione generale di vigilanza, Provveditorato opere pubbliche e società di gestione dimostra che fin da febbraio 2018 la gravità della corrosione era nota. Il documento è firmato da Roberto Ferrazza e Antonio Brencich, ora nominati presidente e membro esperto della commissione d'indagine del governo Strage di Genova, la sicurezza delle Autostrade affidata a un laureato in scienze politiche " Quei ...

Raffaele Cantone : "Anche lo Stato è responsabile per il Crollo del ponte a Genova" : "Lo Stato, non dimentichiamolo, resta proprietario delle infrastrutture anche se le dà in gestione. È inammissibile che abdichi alle sue responsabilità, delegando ai privati". È il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, a tirare in ballo le responsabilità dello Stato in relazione al crollo del ponte Morandi a Genova. In un'intervista a La Stampa, Cantone aggiunge: "La fuga dalle responsabilità è ...

“Corsa contro il tempo”. Il fegato di una vittima del Crollo di Genova trapianto a Padova : Dalle tragedie possono nascere anche storie d’umanità da mettere i brividi. Otto giorni dopo il crollo del viadotto Morandi, sulla A10 a Genova, l’Italia continua a non darsi pace: le cause restano incerte, la bagarre politica è sempre più infuocata e lo scontro con la famiglia Benetton caratterizza queste giornate estive di Governo Conte. A tal proposito, al Corriere della Sera il premier Giuseppe Conte ha annunciato di aver pronta ...

"C'è legame tra Salvini al potere e il Crollo del ponte di Genova" : La teoria di Jacques Attalli è chiara. C'è un legame tra il crollo del ponte di Genova e l'arrivo al potere di Salvini. Chiaro, no? Il leghista arriva al potere e il viadotto Morandi crolla. La causa non può che essere questa.Ma andiamo a vedere più nel dettaglio il ragionamento che l"economista, saggista e banchiere francese ha scritto sul suo blog su L"Expresse, la stessa rivista che ha dedicato una copertina al ministro dell"Interno italiano ...

Vincino - è morto il vignettista Vincenzo Gallo/ Ultime notizie : il suo commento sul Crollo del ponte Morandi : Vincino è morto, addio allo storico vignettista e giornalista. Ultime notizie, Vincenzo Gallo tra i fondatori de Il Male: il cordoglio dei colleghi de Il Foglio(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 17:30:00 GMT)

Crollo del ponte a Genova : dopo la tragedia circolano in rete numerose fake news : L'improvviso ed inaspettato Crollo del ponte Morandi lo scorso 14 agosto, che ha portato via numerose vite, ha indignato ed addolorato tutta l'Italia che si è stretta nel dolore e nel cordoglio ad amici e familiari delle vittime. La tragedia è stata seguita e commentata da gente comune e politici anche in gran parte sui maggiori social network. Proprio qui negli ultimi giorni hanno cominciato ad apparire e ad essere condivise da ignari utenti ...

Crollo ponte Genova - il fegato di una delle vittime trapiantato a Padova : “Grande generosità” : Dopo il Crollo del ponte Morandi di Genova il fegato di una delle 43 vittime è stato trapiantato in un paziente in lista di attesa al Policlinico di Padova. Il racconto dell'equipe: "Gesto di grande civiltà e generosità. In un momento di grande rabbia e di accuse hanno avuto il coraggio di pensare agli altri".Continua a leggere

Autostrade per l'Italia stanzia 500 milioni - un minuto di silenzio durante il cda. Partono le prime iniziative dopo il Crollo del ponte Morandi a Genova : Via libera del consiglio d'amministrazione di Autostrade per l'Italia alla "prima lista di iniziative" dopo il crollo del ponte Morandi a Genova: confermato lo stanziamento di 500 milioni di euro "finanziati con mezzi propri". La misura era stata già annunciata sabato scorso nel corso di una conferenza stampa nel capoluogo ligure. In particolare, si legge in una nota, ci saranno iniziative a supporto delle famiglie colpite dalla tragedia, ...

Dal Crollo di Genova alla tragedia del Pollino : il napoletano piange le sue vittime di un'estate crudele : La provincia di Napoli continua a piangere lutti in questa estate calda e crudele. Dopo la tragedia di Genova - costata la vita a quattro ragazzi di Torre del Greco, una ragazza di Somma Vesuviana e un uomo di Casalnuovo - è la natura a causare perdite al territorio. L'azzurro del cielo, simboleggiando contraddizione tra l'armonia universale e il dolore delle vite spezzate, si fa nero e porta via altre tre persone originarie della ...

Crollo Genova - Zaia : serve holding autostradale del Nord-Est : Venezia, 21 ago., askanews, - 'Ne ho parlato io per primo, otto anni fa, e ho visto tanti sorridere di fronte alla mia idea così come quando ho rilanciato l'idea nel 2015'. Così il governatore del ...

Il gesto di solidarietà di Ermal Meta per le vittime del Crollo di Ponte Morandi a Genova : Il gesto di solidarietà di Ermal Meta è rivolto a tutte le vittime di Ponte Morandi, tragicamente crollato nella mattinata del 14 agosto. Stando alle ultime notizie, sembra che il ricavato del concerto di Alassio sia da devolvere alle vittime del crollo, in segno di vicinanza alla popolazione colpita dal dramma e ancora profondamente scossa per quanto accaduto solo pochi giorni fa. L'artista di Fier si era già espresso in merito alla ...