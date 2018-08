“Corsa contro il tempo” Il fegato di una vittima del crollo di Genova trapianto a Padova

caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Dalle tragedie possono nascere anche storie d’umanità da mettere i brividi. Otto giorni dopo ildel viadotto Morandi, sulla A10 a, l’Italia continua a non darsi pace: le cause restano incerte, la bagarre politica è sempre più infuocata e lo scon la famiglia Benetton caratterizza queste giornate estive di Governo Conte. A tal proposito, al Corriere della Sera il premier Giuseppe Conte ha annunciato di aver pronta una ”mossa” che però non vuole ‘bruciare’ alla stampa: ”Non la anticipo sui giornali, ma questo governo – ha assicurato il presidente del Consiglio – farà in modo che il concessionario non possa trarre ulteriori vantaggi economici, rispetto a quelli già esorbitanti sin qui ricavati dalla convenzione”. Ferve il dibattito sulla nazionalizzazione o meno di Autostrade per l’Italia – ...