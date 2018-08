“Correte | una donna è morta” Parma | omicidio choc | cosa le ha fatto I carabinieri hanno

caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Un’estate nera quella che sta vivendo l’Italia. Il numero di omicidi, violenze e incidenti è davvero allarmante. Un altro tragico episodio di cronaca nera arriva da. Unadi quarantaquattro anni è stata brutalmente picchiata e infine uccisa nel pomeriggio a San Polo di Torrile, paese della bassa parmense. La vittima si chiamava Filomena Cataldi e, stando a quanto emerso, il suo presunto assassino sarebbe un vicino di casa che è stato già fermato dale ora è piantonato in caserma. Il presunto responsabile è un trentaseienne di nazionalità cinese che vive nello stesso condominio della vittima, al piano di sopra. Il delitto è avvenuto attorno alle 17.30 in un condominio in via Romagnoli, strada della prima periferia del paese nella provincia diSecondo una prima ricostruzione dei fatti, ci sarebbe stato un ...