Cordoglio per la scomparsa di Seccarecci | il ricordo del Psi A Pitigliano è lutto

Commozione e Cordoglio a Mazara per la morte di Giuseppe Bianco : Ha sconvolto una comunità la morte di Giuseppe Bianco , 34 anni, di Mazara del Vallo. Tanta la Commozione e il cordoglio delle tante persone che lo conoscevano. Bianco è scomparso improvvisamente ...

Piena raganello - il Cordoglio del Papa per le vittime : Città del Vaticano, 22 ago., askanews, - 'Nel salutare i pellegrini di lingua italiana, il mio pensiero va alla tragedia, avvenuta nei giorni scorsi in Calabria nei pressi del torrente raganello , dove ...

Piena raganello - il Cordoglio del Papa per le vittime : Città del Vaticano, 22 ago., askanews, - "Nel salutare i pellegrini di lingua italiana, il mio pensiero va alla tragedia, avvenuta nei giorni scorsi in Calabria nei pressi del torrente raganello , dove ...

Parco del Pollino - Costa “Basta morti per sciatteria”/ Ultime notizie : 2 vittime romane - il Cordoglio di Raggi : Parco del Pollino : 10 morti , vivi i 3 dispersi. Ultime notizie , torrente Killer nel Raganello: “troppi turisti". Una tragedia forse annunciata, quella accaduta nelle scorse ore a Cosenza(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 22:14:00 GMT)

Cordoglio del Sindaco - della Giunta e del Consiglio per la scomparsa di Giovanni Maria Castellana : Più conosciuto con il diminutivo di Vanni, Castellana è stato l'ideatore del brand 'Spoleto Eventi', contenitore di spettacoli e di eventi culturali di prestigio che hanno animato la vita artistica ...

Pollino : Meloni - Cordoglio per vittime e grazie a soccoritori : Roma, 21 ago. (AdnKronos) - "cordoglio per la tragedia nel parco del Pollino e vicinanza alle famiglie delle vittime e dei feriti. E un grazie ai soccorritori per lo straordinario lavoro che stanno facendo". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.