Controlli nella pineta di Torre dell' Orso | arrestati 2 stranieri sorpresi con la droga

Molise - nella notte altre scosse. Nuovi Controlli in corso sul viadotto del Liscione : La terra in Molise trema ancora: l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella notte altre scosse. La prima, di magnitudo 2.4, ha avuto come epicentro Guglionesi, in provincia di Campobasso, ed è stata registrata alle 23,17. La seconda, di magnitudo 3.3, ha avuto come epicentro Montecilfone, in provincia di Campobasso, già colpita dal sisma dei giorni scorsi. Quest’ultima scossa è stata registrata alle 00:48. E questa ...