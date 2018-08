Condannata a 18 mesi di carcere la buddista che si lamentò per la voce del muezzin

USA - uccide la figlia di soli diciassette mesi : madre Condannata a 30 anni : Trent' anni di carcere per Kimberley Martines, la giovane donna che nel 2016 uccise la figlia di soli 17 mesi . Un omicidio terribile alla base di quale ci sarebbe stata una motivazione folle. La madre della piccola vittima, in preda alla depressione, avrebbe voluto attirare l'attenzione del marito e, pertanto, ha deciso di farlo nella maniera più estrema uccide ndo la bambina. Il modo scelto da Kimberley per porre fine alla vita della figlia è ...

Indonesia - 15enne viene stuprata dal fratello e abortisce. Condannata a 6 mesi : Condannata a sei mesi di carcere per aver abortito dopo essere stata violentata per otto volte dal fratello, succede ad una quindicenne in Indonesia che abortì in maniera clandestina al sesto mese di gravidanza, fuori tempo massimo per le leggi del paese. Anche il fratello di 18 anni verrà incarcerato per due anni con l’accusa di aver fatto sesso con una minorenne. La ragazza avrebbe abortito per evitare il giudizio dei vicini di casa con ...