Concorsi EAV srl | Ferrovie dello Stato | Gruppo Mondadori | domande a settembre-ottobre 2018

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Nelle ultime settimane sono state avviate nuove assunzioni VIDEO da parte di alcune aziende italiane al fine di inserire ulteriore personale qualificato da assegnare presso varie regioni e province d'Italia. Ma andiamo con ordine e scopriamo quali sono i titoli di studio e i requisiti necessari per poter presentare la domanda di ammissione. Bandi di Concorso aL'EAV srl ha bandito una selezione, per titoli ed esami, per il reclutamento di 320 diplomati e 30 laureati da regolarizzare in profili professionali del presente CCNL Autoferrotranvieri con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time. I posti a concorso VIDEO banditi dalla societa' di trasporti pubblici della Campania, vengono suddivisi così: Diplomati Macchinisti-Capitreno: 25 dislocazioni; Operatori di Stazione: 45 ubicazioni; Operatori di Manovra Addetti alla manovra PP.LL. ...