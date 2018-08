Conciliazione vita lavoro 2018 | come richiedere lo sgravio contributivo

leggioggi

(Di mercoledì 22 agosto 2018) I datori diche hanno stipulato e depositato un contratto collettivo aziendale o territoriale (c.d. “contratti di secondo livello), nel periodo “1° novembre 2017 – 31 agosto”, contenenti misure volte a favorire la(ossia tra lalavorativa e laprivata dei lavoratori), possono fare domanda all’INPS per accedere agli sgravi contributivi. Per accedere alle risorse riservate per l’anno, i datori didevono fare domanda entro il 15 settembre. Chi ha già ottenuto lonell’anno 2017 non può chiedere nuovamente l’agevolazione contributiva per quest’anno. A chiarirlo è l’INPS con la Circolare n. 91 del 3 agosto. Vediamo quindi nel dettaglio quanto spetta efare domanda. Leggi anche “: via libera agli sgravi per le aziende”: requisiti e ...