CONCESSIONE AUTOSTRADE Gli equivoci da evitare sulla nazionalizzazione

TIRRENIA/ Dopo Autostrade - un'altra CONCESSIONE in odore di revoca : Nel vasto settore delle concessioni di servizi pubblici di mobilità c'è almeno un altro caso controverso, Dopo quello di Autostrade: si tratta di TIRRENIA. Ce ne parla ZACCHEO(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:38:00 GMT)SPILLO TLC/ Wind-3, la balla svelata e la buona notizia per i consumatori, di ZaccheoALITALIA CON FS/ L'idea sbagliata dei treni con le ali, di U. Arrigo

Autostrade e Atlantia - doppio cda : "misure sostegno per vittime Genova"/ Ma Conte conferma revoca CONCESSIONE : Autostrade per l'Italia e Altlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: 'fondi modesti'.

Genova - Conte : “Avanti su revoca CONCESSIONE. Fondi da Autostrade? Pochi rispetto a utili - potrebbero quintuplicarli” : Il presidente del Consiglio ribadisce che “con la procedura di revoca della concessione ad Autostrade si va avanti”. A quasi una settimana dalla tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova, Giuseppe Conte in un’intervista al Corriere della Sera conferma la linea scelta dell’esecutivo. E non solo: sull’offerta di Atlantia di mezzo miliardo, il premier replica che “la somma stanziata è ben modesta rispetto ...

Autostrade e Atlantia - doppio cda : “misure sostegno per vittime Genova”/ Ma Conte conferma revoca CONCESSIONE : Autostrade per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 11:25:00 GMT)

Giorgetti della Lega contro Di Maio sulla revoca della CONCESSIONE ad Autostrade per l'Italia Spa : Uno che si è fatto da solo, laureato in economia e commercio alla Bocconi, leghista della prima ora, nonché grande amico di Fabrizio Palenzona, a sua volta grande amico di Gavio e dei Benetton, la ...

Autostrade - Giorgetti : no termini per legge revoca CONCESSIONE : Rimini, 20 ago., askanews, - Non ci sono i termini per revocare la concessione delle infrastrutture autostradali affidate ad Autostrade per l'Italia attraverso una legge. Lo ha detto il ...

Genova - Autostrade : Salvini “votai salva-Benetton - ma Pd zitto”/ Revoca CONCESSIONE : “ok a nazionalizzare” : Procuratore Genova, "Stato ha abdicato al controllo, principio sbagliato". Toninelli, "conviene nazionalizzare": caso Revoca concessioni Autostrade dopo il crollo del ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 13:25:00 GMT)

Autostrade - bene revocare la CONCESSIONE. Ma bisogna pensare a cosa fare dopo : La storia delle più importanti concessioni al mondo, quelle petrolifere, insegna non solo che è difficile revocare una concessione ma che bisogna pensare bene a cosa succede dopo. Le principali concessioni petrolifere, dal Venezuela al Medio Oriente, sono state assegnate a partire dall’inizio del Novecento a un ridottissimo numero di società private (Enrico Mattei le avrebbe poi definite le “Sette Sorelle”). Queste concessioni ...

Salvini ammette : "Nel 2008 votai per il rinnovo della CONCESSIONE ad Autostrade" : Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno ha ammesso di aver votato nel 2008, durante il governo Berlusconi, a favore del rinnovo della concessione ad Autostrade. Quella concessione che ora il suo governo vorrebbe revocare alla famiglia Benetton. Durante un’intervista rilasciata ad Agorà, a Salvini viene chiesto testualmente: "La norma, votata anche da lei, fu un errore?". "Se è così, sicuramente - ha replicato il leader del ...

AUTOSTRADE - SALVINI : “SBAGLIAI VOTO SALVA-BENETTON”/ Genova - revoca CONCESSIONE : Toninelli - “nazionalizziamo” : Procuratore Genova, "Stato ha abdicato al controllo, principio sbagliato". Toninelli, "conviene nazionalizzare": caso revoca concessioni AUTOSTRADE dopo il crollo del ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:36:00 GMT)

Genova - Toninelli : "Autostrade - conviene nazionalizzare"/ Caos revoca CONCESSIONE "meglio pedaggio allo Stato" : Genova, Toninelli su revoca concessione: 'Autostrade, meglio nazionalizzare'. Crollo ponte Morandi, Procuratore Cozzi: 'Stato ha abdicato controllo'.

Governo avanti per togliere CONCESSIONE ad Autostrade : Il ministro Toninelli: 'La nazionalizzazione conviene'. Salvini conferma: 'Iter per caducazione avviata' -

Autostrade - le trappole della CONCESSIONE Ecco la delega in bianco ai gestori : I tagli sulla vigilanza: «Gli ispettori del ministero costretti ad anticipare le spese per i sopralluoghi»

Autostrade - le trappole della CONCESSIONE : ecco la «delega in bianco» ai gestori : Neanche un accenno. Nella convenzione con lo Stato non c'è alcun passaggio esplicito e incontrovertibile sui controlli relativa alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture che ha in gestione ...