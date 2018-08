laragnatelanews

: Concept GT X Experimental anticipa le linee dei futuri modelli Opel - MaurizioMurgia : Concept GT X Experimental anticipa le linee dei futuri modelli Opel - MaurizioMurgia : Concept GT X Experimental anticipa le linee dei futuri modelli Opel - La Ragnatela News - motor__cycle : Opel svela concept GT X Experimental, ecco futuro del brand -

(Di giovedì 23 agosto 2018)ha presentato pochi giorni fa, un’anteprima di quello che potrebbe essere un SUV del futuro. Si tratta di un, la cui denominazione lascia presagire contenuti di sportività. Già il nome è tutto un programma: laGT X– un grintoso SUV compatto elettrico 5 porte lungo 4,06 metri con il fascino di una coupé e pieno zeppo di idee innovative. “Grazie al piano di sviluppo “PACE!”. E’ evidente una forte e nuova identità del Marchio tedesco, qualcosa che ne identificherà il carattere, lo stile e i contenuti. Le nuoveche verranno presentate nei prossimi anni seguiranno quindi un nuovo stile, delle nuove idee. LaGT Xrappresenta in modo brillante, comevede la mobilità del futuro. In tutta la sua storia, lo “stile” può essere riassunto con tre valori: tedesco, accessibile ed entusiasmante. In futuro il marchio ...