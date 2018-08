Compleanno Lautaro Martinez | lo scherzo dei compagni è esilarante VIDEO

calcioweb.eu

: Tanti auguri di buon compleanno al 'Toro' Nerazzurro, Lautaro Martínez, che compie oggi 21 anni ?????? ?? Quanti gol s… - UEFAcom_it : Tanti auguri di buon compleanno al 'Toro' Nerazzurro, Lautaro Martínez, che compie oggi 21 anni ?????? ?? Quanti gol s… - Inter_TV : ?? Tra poco ti aspetta una nuova edizione di Inter News: ?? Non perdere l'intervista esclusiva a Lautaro Martinez ne… - ElGiuanin : Oggi è il compleanno di Lautaro e ancora non è uscito il video dove gli spaccano le uova in testa. Molto probabilme… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018)si candida ad essere grande protagonista nelle stagione dell’Inter, nonostante l’esordio negativo l’argentino ha tutte le carte in regola per essere decisivo. Nerazzurri ko nella gara contro il Sassuolo, rete di Domenico Berardi su calcio di rigore.è una prima punta e deve alternarsi con Icardi, l’ultimo modulo ha sicuramente penalizzato l’attaccante. Nel frattempoper l’argentino,da parte dei. GUARDA IL–>, lodeiLEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo, lodeiCalcioWeb.