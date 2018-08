Come indossare la paglietta | ecco qualche consiglio di stile

Come indossare l’abito off the shoulders : 5 modi per indossarlo : L’abito off the shoulders è l’abito che si indossa a spalle scoperte. E’ un capo romantico, sia estivo che primaverile. A me personalmente piace moltissimo, perchè trovo che sia un compromesso elegante e grazioso tra lo stare freschi e il non scoprirsi troppo. In questo post vi farò vedere cinque modi diversi per indossarlo con stile. Come indossare l’abito off the shoulders: casual Per indossarlo così non ci vuole poi ...

Come indossare il bucket hat : la nuova fashion mania : Il bucket hat, tradotto alla lettera "cappello a secchio", è la nuova tendenza fashion in fatto di copricapi. Le fashion icon che dettano la moda street style ormai ne hanno fatto il loro accessorio must, quindi, piaccia o no, è un trend e quindi Come tale ve lo devo documentare! Fonte Getty Images Come indossare il bucket hat: premessa Il cappellino da pescatore, com'è altrimenti conosciuto, non è mai stato una mia grande

Come indossare gli shorts in jeans : 4 consigli di stile! : Non c'è estate senza shorts e quelli in jeans sono in assoluto i più comodi e versatili. Stanno bene (quasi) con tutto e possono essere indossati (quasi) in ogni occasione. In questo post vi darò qualche idea di look veramente semplice per abbinarli con stile! Fonte Pinterest Come indossare gli shorts in jeans: con la t-shirt Il modo più facile e easy in assoluto! Fate Come Alexa Chung (anche se non avete le sue gambe, poco importa!).

Come indossare il gilet in modo casual : Inglesi e americani, lo amano molto. Politici, personaggi pubblici e celebrities maschili di grido lo portano con classe e disinvoltura. Il gilet è un accessorio dalla lunga storia e sempre molto amato. Può essere un capo serioso ed estremamente elegante (si pensi per esempio a frac e tight) ma anche casual, se si sa Come indossarlo. Tra gli estimatori impossibile non citare l'attore Ryan Reynolds che, forse dietro suggerimento della sua stylist

Cos'è l'Upsidedown Bikini e Come si fa? Il modo più sexy dell'estate 2018 d'indossare il costume : È Upsidedown Bikini mania tra le social influencer e la fashion blogger più famose, ma cos'è questa nuova moda dell'estate 2018? Upsidedown Bikini. Un trend che spopola tra le influencer più sexy dei social e che consiste nell'allacciarsi il costume al contrario. I lacci del triangolo non si legano più al collo della ragazza che indossa il Bikini, ma sul seno. Con un gesto semplice il pezzo di sopra del costume diventa

Kim Kardashian ci insegna Come indossare la camicia bianca : Per Kim Kardashian nulla è impossibile. Neppure risultare – come sempre, verrebbe da dire – supersexy anche indossando una semplice camicia bianca a maniche lunghe e di taglio maschile. Tutto sta nel come la si indossa. Jacquemus PE 2018 Nel suo caso, per la verità, si tratta di un sofisticato abito firmato dal giovane e talentuoso stilista francese Jacquemus, già amato dalle star come Emily Ratajkowski (che nel recente passato ha