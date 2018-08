Colpo al fortino di Trump | condannato Manafort E Cohen si consegna all' Fbi

Un Colpo al fortino di Trump - condannato Manafort : L’ex avvocato personale del presidente Trump, Michael Cohen, si è consegnato ieri all’Fbi ammettendo di aver violato le leggi federali sui finanziamenti elettorali, mentre l’ex capo della sua campagna Paul Manafort è stato condannato per frode. Un doppio colpo potenzialmente devastante per il capo della Casa Bianca, se non riuscirà a separare le su...