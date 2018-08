calcioweb.eu

: Clamoroso #Lazio, #Lotito attacca #Inzaghi: alta tensione in casa biancoceleste - CalcioWeb : Clamoroso #Lazio, #Lotito attacca #Inzaghi: alta tensione in casa biancoceleste - zazoomblog : Clamoroso Lazio Lotito intercettato durante una lite con Inzaghi: “te stai a lamentà sempre!” [VIDEO] - #Clamoroso… - Sport_Fair : Clamoroso Lazio, Lotito intercettato durante una lite con Inzaghi: 'te stai a lamentà sempre!' -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Il ko all’esordio in campionato contro il Napoli potrebbe portare conseguenze in. Il presidente Claudioha deciso di alzare la voce, il numero unoè stato intercettato mentre al telefono si scagliava contro Simonetra frasi advoce e parolacce: “qui comando io”. Come riporta Cittaceleste.it, esiste un video con la sfuriata di: “Simone, decido io, non decidi te. Te lo sto dicendo in tutte le salse, io voglio avere la certezza di chi sta male e chi non sta male. Ti stai sempre a lamentare di tutto, di tutto. Hai una squadra che vale dieci volte quello che valgono le altre”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articoloinsembra ...