Chiude l' edizione 2018 del Follonica Summer Festival

Rimini - Kennedy Cake Chiude col botto l'edizione ferragostana della kermesse : Ogni giorno gli spettacoli del Pholly Party, la musica di 35 deejay provenienti da tutta la Riviera, concerti live delle band. I tre palcoscenici sono stati caratterizzato da un sound e da un'...

Cervia - la spiaggia ama il libro. Il Ferragosto con gli autori Chiude la 26° edizione della rassegna : ...finale nel giorno di Ferragosto è stata l'occasione per festeggiare la 26° edizione della manifestazione estiva dedicata ai libri più longeva d'Italia - quest'anno dedicata alla 'Riviera dello Sport'...

Effetto Venezia Chiude l'edizione 2018 con un tributo a David Bowie : SCALI DELLE BARCHETTE , ore 21.30 Esibizioni dimostrative delle allieve del corso di Acrobatica aerea a cura di Marta Albiani in collaborazione con ASD Accademia dello Sport Palazzo Huigens ...

Mara Venier : "Dopo la depressione - torno a Domenica In per Chiudere un cerchio. L'edizione delle Parodi? Ho cambiato canale" : Mara Venier, storica "signora della Domenica", dal 16 settembre tornerà alla conduzione di Domenica In e per l'occasione si confessa sulle pagine de Il Messaggero, parlando di lavoro e vita privata. Un ritorno sugli schermi Rai che avviene a quattro anni di distanza dal congedo che Viale Mazzini le aveva imposto.Avevo quasi detto sì a una bella offerta di Discovery Channel: Family Master Chef, un programma con famiglie normalissime ...

Il concerto di Lenny Kravitz Chiude l'edizione del decennale di Collisioni a Barolo : Collisioni ha compiuto dieci anni e il sogno da cui era nato è diventato realtà: creare un evento che fosse sinergico all'economia e alla promozione del territorio, generando ricchezza attraverso il ...

Il concerto di Lenny Kravitz Chiude l'edizione del decennale di Collisioni : Collisioni ha compiuto dieci anni e il sogno da cui era nato è diventato realtà: creare un evento che fosse sinergico all'economia e alla promozione del territorio, generando ricchezza attraverso il ...

Cartoon club Chiude col botto : 150.000 presenze per la 34esima edizione : ... del fumetto e dei games che si è tenuto a Rimini dal 16 al 21 luglio ha raggiunto 150 mila presenze tra piazzale Fellini e le inedite location coinvolte da quest'anno con proiezioni e spettacoli, ...

Il Sardinia Film Festival Chiude i battenti : edizione da record : Tra Villanova Monteleone, Alghero, Bosa, Stintino e Sassari, è stato un vero e proprio giro del mondo in sedici giorni, un mondo di corti provenienti da tutto il pianeta, impreziosito dall'incontro ...

Morigerati - l'appassionato tango di Herrera Chiude la settima edizione dell'Agritango Roots : Herrera, per il secondo anno a Morigerati – è considerato la Storia del tango, la sua didattica è famosa in tutto il mondo perché alla tradizione della danza ha abbinato l'innovazione e la ...

Un'emozione chiamata libro. Federica Angeli Chiude la XXII edizione - : Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta ' è il libro che la Angeli ha dato alle stampe con Baldini e Castoldi per raccontare la sua esperienza di donna, moglie e madre, prima che di ...

Pallavolo – Nations League : l’Italia Chiude con una sconfitta la prima edizione - azzurri sconfitti dagli Usa 0-3 : La Nazionale di Blengini perde con il punteggio di 3-0 l’ultima sfida della Volleyball Nations League al cospetto degli Stati Uniti Si chiude con una sconfitta per 0-3 (23-25, 17-25, 27-29) contro gli Stati Uniti la prima edizione della Volleyball Nations League per la Nazionale Italiana che questa sera non è riuscita a regalare la seconda soddisfazione consecutiva al numeroso pubblico modenese che anche questa sera ha affollato le tribune ...

Domenica 17 giugno si Chiude la 22° edizione del Festival Internazionale Artisti in Piazza di Pennabilli : Tra le 53 compagnie internazionali in programma quest'anno troviamo spettacoli site specific e elaborati in residenza creativa , prime assolute e diversi debutti nazionali. Da non perdere nella ...