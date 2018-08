Chiama Salvini | pressing Pd su Fico per la Diciotti

Berlusconi riChiama Salvini sulla Tav e Berlino chiude un accordo con la Spagna sui migranti : DAL MONDO L'Arabia Saudita ha deciso di vendere gli asset canadesi come ritorsione contro le critiche di Ottawa sull'arresto di un'attivista. La banca centrale saudita e i fondi pensione statali ...

Grandi opere - Berlusconi riChiama Salvini sulla Tav 'Sia coerente con idee del centrodestra'. Grillo attacca il Tap 'Il gas inquina' : ROMA. Non c'è solo la Rai a far litigare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Il leader di Forza Italia va all'attacco della Lega sulle Grandi opere e richiama l'alleato leghista agli impegni del ...

Grandi opere - il centro-destra - e non solo - Chiama Salvini : La disparità di vedute di Lega e Movimento 5 Stelle in merito alle Grandi opere continua ad infiammare il dibattito politico. Al botta e risposta tra Barbara Lezzi e Matteo Salvini sul gasdotto TAP, ...

Beppe Grillo in Sardegna Chiama Matteo Salvini/ Video : "C'è un uomo di colore in spiaggia - intervieni" : Beppe Grillo in Sardegna chiama Matteo Salvini e ironizza sull'"emergenza razzismo" e in un divertente Video rilancia: "C'è un uomo di colore in spiaggia, intervieni"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:48:00 GMT)

Rai - Salvini Chiama Berlusconi : Telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Il leader della Lega, a quanto si apprende, avrebbe espresso stupore per la posizione assunta da una parte di Forza Italia sul no alla nomina di ...

Fondi Lega - al Senato protesta del Pd contro Salvini. Il ministro manda baci e fa foto - ma Casellati lo riChiama : “Restituisci 49 milioni“. Questi i cartelli sventolati dai Senatori del Pd in Aula al Senato e rivolti al ministro dell’Interno Matteo Salvini, dopo che il leader della Lega ha risposto a un’interrogazione sui Fondi della Lega. La protesta ha costretto l’intervento della presidente Casellati che ha richiamato all’ordine i Senatori dem e ripreso il ministro per le foto che ha scattato con il cellulare ai ...

Ucraina riChiama ambasciatore italiano dopo frase Salvini su Crimea/ Lega pro Putin “falsa rivoluzione a Kiev” : Ucraina-Italia, crisi diplomatica: richiamato ambasciatore italiano dopo la frase di Salvini sulla Crimea "annessa legittimamente da Mosca". Ministro pro Putin, "falsa rivoluzione a Kiev"(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 19:32:00 GMT)

Nairobi de "La casa di carta" contro Matteo Salvini : "Ho provato il razzismo sulla mia pelle - a scuola mi Chiamavano 'zingara'" : È uno dei personaggi più amati de "La casa di carta". Alba Flores, che nella popolare serie tv di Netflix interpreta il personaggio di Nairobi, ha sfruttato la sua notorietà per mandare un messaggio a Matteo Salvini. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha ribadito il suo orgoglio per essere gitana e ha invitato il ministro dell'Interno a dimettersi. "Salvini dimission", "Stop racism" e "Stop antigitanismo" sono gli ...

Salvini querela Saviano su carta intestata del Viminale/ Denunciato per il video in cui lo Chiama "buffone" : Salvini querela Saviano su carta intestata del Viminale: il ministro dell'Interno ha Denunciato lo scrittore per il video in cui lo definisce "buffone"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:37:00 GMT)

Migranti - completato il trasbordo dei 450 a bordo. Salvini Chiama Conte : Vadano a Malta o in Libia : Teleborsa, - Altra giornata caldissima sul tema Migranti. Il barcone che trasportava circa 450 Migranti, giunto nella notte in acque italiane, al largo di Lampedusa e Linosa, è stato svuotato con il ...

Migranti - nave Diciotti a Trapani. Salvini : Non autorizzo lo sbarco. E Mattarella Chiama Conte : Teleborsa, - E' ferma nel porto di Trapani la nave Diciotti con a bordo 67 Migranti. La Procura della Repubblica di Trapani ha ricevuto due informative della Squadra Mobile di Trapani e del Servizio ...