Chef Rubio contro Salvini | “Perché capretto musulmano no | ma l’agnello cristiano sì?”

Chef Rubio critica Matteo Salvini : “Disonorevole Salvini mi spieghi perché il capretto no ma l’agnello si?” : Il leader leghista aveva criticato l’usanza di sacrificare un animale in occasione della Festa islamica del Sacrificio “Disonorevole Matteo Salvini mi spieghi perché il capretto “musulmano” no ma l’agnello “cristiano” si? Sta facendo dell’incoerenza il suo “life motive” (nel caso non capisse neanche “Er Bestia” significa motivo conduttore) e il suo esistere. Non finisce mai ...

Chef Rubio : "Il vero cibo è nelle bettole" : Il suo "Unti e bisunti" ha portato lo street food italiano nelle case di milioni di spettatori, generando un vero e proprio boom nel settore. Ma Chef Rubio, intervistato dal Corriere della Sera, non sembra per nulla soddisfatto di questa nuova moda:"Purtroppo mi sono fatto portavoce di un messaggio usato poi al mero scopo di far soldi. Il mio primo Unti e Bisunti è andato in onda su DMax proprio cinque anni fa, ma io volevo portare alla ...

Chef Rubio contro Matteo Salvini : affondo durissimo : durissimo Chef Rubio su Matteo Salvini. “Mai una parola di cordoglio, mai un clic per l’umanità”. Così Gabriele Rubini si scaglia via social contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini, condividendo la foto dei corpi dei due migranti che, secondo la Proactiva Open Arms, la Guardia costiera libica avrebbe lasciato morire. “Quei polpastrelli battono solo scuse e scaricabarili”, scrive il celebre cuoco ...

Peroni - Chef Rubio inizia il tour del gusto a Vico Equense : Roma, 16 lug., askanews, - inizia da Vico Equense il nuovo 'tour del gusto' di Chef Rubio, un vero e proprio viaggio alla scoperta dell'Italia più autentica tra storie, personaggi e sapori dalla ...

Intervista – Chef Rubio : «Racconto la vita dei camionisti e combatto le intolleranze con le lame della cultura» : Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini non è solo uno degli Chef più amati della tv e del web, ma è autentico fenomeno mediatico, un divulgatore di cultura culinaria “sui generis”, ribelle e tatuato che utilizza il cibo come forma di condivisione, integrazione e recupero sociale abbattendo le barriere di razza, lingua e religione scavalcando il modello della novelle cuisine degli Chef patinati e stellati con quello del cibo di strada. ...

Percorsi Gran Riserva : il nuovo Tour del Gusto di Chef Rubio #birraperoni #chefrubio : Siamo abituati a vedere Chef Rubio in giro per l’Italia. Ma questa volta la storia cambia e vedremo uno degli Chef più irriverenti d’Italia alle prese con quattro Percorsi tra storie, personaggi e sapori dalla Campania al Lazio, dalla Basilicata all’Emilia Romagna. Via dal caos e dalla frenesia della città, dove il tempo si ferma a darci modo di godere di quello che non dovrà mai scomparire. E dove il tempo è ancora l’ingrediente ...

Ora pure gli Chef fanno i politiciRubio attacca Salvini sui social E il cuoco lancia il suo "manifesto" : Da qualche tempo lo cheffismo ha fatto un salto in avanti e non si limita più a dare ricette, ma forte del suo consenso sociale interviene anche in questioni politiche. Lo “chef” Rubio, ad esempio, approfitta della sua popolarità per scendere in politica ed attaccare Salvini, naturalmente via social Segui su affaritaliani.it

Chef Rubio : Salvini? 'Il problema è chi lo vota' : ... stiamo andando sempre peggio, siamo il secondo stato di polizia al mondo'. Questione migranti? 'Un diversivo per non parlare d'altro' Ormai la politica italiana sembra concentrata unicamente sulla ...