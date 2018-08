Chanel lancia il suo make up per l’uomo | Boy

gqitalia

(Di mercoledì 22 agosto 2018) È ufficiale, la maisonnel 2018 la sua prima linea diup per l’uomo. Ci aveva provato in precedenza Jean Paul Gaultier, che aveva creato una terra e altri prodotti per il trucco maschile nel 2003. L’attuale operazione osa di nuovo l’avventura ma con diverso spirito. “Creando Boy de, la sua prima linea di-up per uomo,riafferma i codici in continua evoluzione di una visione immutabile nel tempo: quella per cui la bellezza non è una faccenda di genere, ma di stile ” fa sapere la casa delle camelie con un comunicato del 20 agosto. Prima buona idea nelre la sua gamma, quella di farlo innanzitutto sul mercato della Corea del Sud, nazione in cui i cosmetici regnano sovrani e dove il trucco è totalmente genderless. Non è raro infatti vedere i membri delle boy band K-Pop impegnati in tutorial diup su Youtube. Lo ...