Champions League | arriva la svolta | Var dai quarti di finale

RISULTATI Champions League / Diretta gol live score : gli incroci speciali del giorno (andata playoff) : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: Diretta gol live score delle partite valide per l'andata dei playoff. Tre partite in programma mercoledì 22 agosto, in campo Ajax, Dinamo Kiev e Dinamo Zagabria(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 15:50:00 GMT)

VAR in Champions League : al lavoro per l’introduzione dai quarti di finale : Il riscontro ottenuto dalla VAR ai Mondiali di Russia 2018 è stato certamente positivo e così l’Uefa, secondo quanto fa sapere nell’edizione odierna il Tomes, sarebbe intenzionata a proporre la tecnologia a sostegno del lavoro degli arbitri anche in Champions League. La testata fa riferimento ad alcune fonti interne al massimo organismo calcistico attivo a […] L'articolo VAR in Champions League: al lavoro per ...

Champions League 18-19 - ecco i premi : per la Roma ricavi minimi da 35 - 9 milioni : Il market pool è stato dimezzato rispetto al precedente triennio , dipende dal valore dei diritti tv: secondo la Gazzetta dello Sport, il market pool delle italiane si aggirerà sui 50 milioni , di ...

Var in Champions League? L’Uefa pensa ad una soluzione a sorpresa : Var in Champions League, un’idea che balena in mente a Ceferin ed all’Uefa da diversi mesi: ecco come potrebbe essere inserito Il Var in Champions League non è stato ancora adottato. Il motivo è molto semplice, l’Uefa addebita questo ritardo alla difficoltà ad avere il Var su tutti i campi europei, anche quelli non proprio all’avanguardia di club che partecipano ai preliminari. Secondo il Times però, l’Uefa ...

La Champions League attira i tifosi della Roma molto più del campionato: vendute oltre 30mila tessere.

Juventus - parla Ronaldo : 'Vogliamo vincere la Champions League' : Come tutti sanno, la Juve è uno dei migliori club al mondo e per me è stata una decisione facile. Chiaramente, quello che ho fatto al Real Madrid è stato incredibile, ho vinto tutto e ho tanti amici, ...

È pronta a partire la prima edizione della nuova, ricchissima, Champions, con al via quattro squadre italiane.

Video/ Stella Rossa Salisburgo - 0-0 - : highlights della partita - playoff Champions League - : Video Stella Rossa Salisburgo , 0-0, : highlights della partita valida per l'andata dei playoff di Champions League, un pareggio che lascia aperta...

Juventus - Cristiano Ronaldo scatenato : “voglio vincere la Champions League” : Esordio con successo per la Juventus nella gara di campionato contro il Chievo, buona prova per Cristiano Ronaldo ma è mancato il gol al fuoriclasse portoghese. “Voglio vincere la Champions con la Juve. Ci focalizzeremo su quella, con i miei compagni, ma senza ossessione, passo dopo passo, e poi vedremo: se quest’anno, l’anno prossimo o quello dopo… “, ha detto a Dazn. “L’obiettivo per il club è vincere il ...

Video/ Benfica Paok (1-1) : highlights e gol della partita (playoff Champions League) : Video Benfica Paok (1-1): highlights e gol della partita valida per l'andata dei playoff di Champions League, un pareggio che potrebbe favorire i greci(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 09:55:00 GMT)

Video/ Bate Borisov Psv (2-3) : highlights e gol della partita (playoff Champions League) : Video Bate Borisov Psv (2-3): highlights e gol della partita valida per l'andata dei playoff di Champions League, fondamentale colpaccio olandese in Bielorussia(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 09:50:00 GMT)

Champions League - playoff : colpo Psv a Borisov - solo un pari in casa per il Benfica : TORINO - E' del Psv l'unica vittoria nell'andata dei playoff di Champions League. La squadra olandese è passata 2-3 sul campo del Bate Borisov grazie alla rete all'89' di Malen che ha risposto a Hleb, ...