Champions League 2018-2019 | andata playoff Tutti i risultati | Ajax vicino ai gironi

Risultati Champions League - colpo dell’Ajax : l’AEK ipoteca la qualificazione : Risultati Champions League – Si sono concluse altre tre gare valide per i preliminari di Champions League, la prossima settimana le gare di ritorno prima del sorteggio della fase a gironi. Ad un passo dalla qualificazione l’Ajax, 3-1 davanti al pubblico amico contro la Dinamo Kiev, in gol anche l’ex obiettivo della Roma Ziyech. Blitz dell’Aek sul campo del MOL Vidi, nell’ultimo match pareggio tra Young Boys e ...

Rooney non ha dubbi : “Cristiano Ronaldo farà vincere alla Juventus la Champions League” : Wayne Rooney parla della Juventus di Cristiano Ronaldo, l’ex calciatore del Manchester United è sicuro: “i bianconeri vinceranno la Champions League” Wayne Rooney pare già sapere con largo anticipo quale squadra vincerà la Champions League. Il calciatore inglese dopo il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, non ha dubbi. Saranno proprio i bianconeri, secondo il centrocampista, ad aggiudicarsi la coppa dalle grandi ...

Champions League - arriva la svolta : Var dai quarti di finale : Si avvicina l’inizio della Champions League, una competizione che ha sempre regalato grande spettacolo e che adesso preannuncia emozioni. Nel frattempo nelle ultime ore è arrivata una novità molto importante: l’introduzione del Var a partire dalla stagione 2018/2019. E’ questa la notizia lanciata dal ‘Times’ che fa riferimento a fonti interne alla Uefa. L’intenzione è quella di introdurre la tecnologia a partire dai ...

VAR in Champions League : al lavoro per l’introduzione dai quarti di finale : Il riscontro ottenuto dalla VAR ai Mondiali di Russia 2018 è stato certamente positivo e così l’Uefa, secondo quanto fa sapere nell’edizione odierna il Tomes, sarebbe intenzionata a proporre la tecnologia a sostegno del lavoro degli arbitri anche in Champions League. La testata fa riferimento ad alcune fonti interne al massimo organismo calcistico attivo a […] L'articolo VAR in Champions League: al lavoro per ...

Champions League 18-19 - ecco i premi : per la Roma ricavi minimi da 35 - 9 milioni : Il market pool è stato dimezzato rispetto al precedente triennio , dipende dal valore dei diritti tv: secondo la Gazzetta dello Sport, il market pool delle italiane si aggirerà sui 50 milioni , di ...

Var in Champions League? L’Uefa pensa ad una soluzione a sorpresa : Var in Champions League, un’idea che balena in mente a Ceferin ed all’Uefa da diversi mesi: ecco come potrebbe essere inserito Il Var in Champions League non è stato ancora adottato. Il motivo è molto semplice, l’Uefa addebita questo ritardo alla difficoltà ad avere il Var su tutti i campi europei, anche quelli non proprio all’avanguardia di club che partecipano ai preliminari. Secondo il Times però, l’Uefa ...

Roma - superata quota 30mila abbonamenti per la Champions League : La Champions League attira i tifosi della Roma molto più del campionato: vendute oltre 30mila tessere. L'articolo Roma, superata quota 30mila abbonamenti per la Champions League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - parla Ronaldo : 'Vogliamo vincere la Champions League' : Come tutti sanno, la Juve è uno dei migliori club al mondo e per me è stata una decisione facile. Chiaramente, quello che ho fatto al Real Madrid è stato incredibile, ho vinto tutto e ho tanti amici, ...

La Champions League vale 2 miliardi : ecco i premi minimi per le italiane : È pronta a partire la prima edizione della nuova, ricchissima, Champions, con al via quattro squadre italiane. L'articolo La Champions League vale 2 miliardi: ecco i premi minimi per le italiane è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Stella Rossa Salisburgo - 0-0 - : highlights della partita - playoff Champions League - : Video Stella Rossa Salisburgo , 0-0, : highlights della partita valida per l'andata dei playoff di Champions League, un pareggio che lascia aperta...