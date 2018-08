Champions League 18-19 | ecco i premi | per la Roma ricavi minimi da 35 | 9 milioni

Var in Champions League? L’Uefa pensa ad una soluzione a sorpresa : Var in Champions League, un’idea che balena in mente a Ceferin ed all’Uefa da diversi mesi: ecco come potrebbe essere inserito Il Var in Champions League non è stato ancora adottato. Il motivo è molto semplice, l’Uefa addebita questo ritardo alla difficoltà ad avere il Var su tutti i campi europei, anche quelli non proprio all’avanguardia di club che partecipano ai preliminari. Secondo il Times però, l’Uefa ...

Roma - superata quota 30mila abbonamenti per la Champions League : La Champions League attira i tifosi della Roma molto più del campionato: vendute oltre 30mila tessere. L'articolo Roma, superata quota 30mila abbonamenti per la Champions League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - parla Ronaldo : 'Vogliamo vincere la Champions League' : Come tutti sanno, la Juve è uno dei migliori club al mondo e per me è stata una decisione facile. Chiaramente, quello che ho fatto al Real Madrid è stato incredibile, ho vinto tutto e ho tanti amici, ...

La Champions League vale 2 miliardi : ecco i premi minimi per le italiane : È pronta a partire la prima edizione della nuova, ricchissima, Champions, con al via quattro squadre italiane. L'articolo La Champions League vale 2 miliardi: ecco i premi minimi per le italiane è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Stella Rossa Salisburgo - 0-0 - : highlights della partita - playoff Champions League - : Video Stella Rossa Salisburgo , 0-0, : highlights della partita valida per l'andata dei playoff di Champions League, un pareggio che lascia aperta...

Juventus - Cristiano Ronaldo scatenato : “voglio vincere la Champions League” : Esordio con successo per la Juventus nella gara di campionato contro il Chievo, buona prova per Cristiano Ronaldo ma è mancato il gol al fuoriclasse portoghese. “Voglio vincere la Champions con la Juve. Ci focalizzeremo su quella, con i miei compagni, ma senza ossessione, passo dopo passo, e poi vedremo: se quest’anno, l’anno prossimo o quello dopo… “, ha detto a Dazn. “L’obiettivo per il club è vincere il ...

Risultati Champions League/ Diretta gol live score - andata playoff (22 agosto 2018) : Risultati Champions League: Diretta gol live score delle partite valide per l'andata dei playoff. Tre partite in programma mercoledì 22 agosto, in campo Ajax, Dinamo Kiev e Dinamo Zagabria(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 10:00:00 GMT)

Video/ Stella Rossa Salisburgo (0-0) : highlights della partita (playoff Champions League) : Video Stella Rossa Salisburgo (0-0): highlights della partita valida per l'andata dei playoff di Champions League, un pareggio che lascia aperta ogni opzione(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 09:59:00 GMT)

Video/ Benfica Paok (1-1) : highlights e gol della partita (playoff Champions League) : Video Benfica Paok (1-1): highlights e gol della partita valida per l'andata dei playoff di Champions League, un pareggio che potrebbe favorire i greci(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 09:55:00 GMT)

Video/ Bate Borisov Psv (2-3) : highlights e gol della partita (playoff Champions League) : Video Bate Borisov Psv (2-3): highlights e gol della partita valida per l'andata dei playoff di Champions League, fondamentale colpaccio olandese in Bielorussia(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 09:50:00 GMT)

Champions League - playoff : colpo Psv a Borisov - solo un pari in casa per il Benfica : TORINO - E' del Psv l'unica vittoria nell'andata dei playoff di Champions League. La squadra olandese è passata 2-3 sul campo del Bate Borisov grazie alla rete all'89' di Malen che ha risposto a Hleb, ...

Champions League : blitz Psv - pari Stella Rossa. Il Paok frena il Benfica : Nonostante il caldo d'agosto, è già tempo di Champions League. Nell'andata dei play off, tante le Coppe dei Campioni a scendere in campo per conquistarsi la fase a gironi della prossima edizione. Il ...

Risultati Champions League - blitz del Psv : pareggio del Benfica contro il Paok : Risultati Champions League – Prende il via un importante turno valido per la Champions League, in serata di sono giocate tre partite. blitz del Psv, il club olandese ha vinto sul campo del Bate, gol e spettacolo e risultato di 2-3, in gol anche Lozano vecchio obiettivo di alcuni club italiani. pareggio davanti al pubblico amico per il Benfica, contro il Paok finisce 1-1. Altro pareggio tra Stella Rossa e Salisburgo, finisce a reti ...

Risultati Champions League/ Andata playoff : Psv corsaro in Bielorussia - Benfica fermato in casa! : Risultati Champions League, Andata playoff: vittoria importante del Psv Eindhoven sul campo del Bate Borisov, il Benfica pareggia in casa contro il Paok, senza reti Stella Rossa e Salisburgo(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 22:50:00 GMT)