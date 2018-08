Cesena | tutti pazzi per i tatuaggi La dermatologa | Ma attenti ai rischi

Pallavolo - tutti a Cesenatico per la 14^ Supercoppa Italiana : Samsung Lega Volley Summer Tour: la carovana si sposta a Cesenatico per la 14^ Supercoppa Italiana. Squadre in campo nel weekend, tutti a caccia della Savino Del Bene Scandicci Attraverso gli Appennini, la carovana del Samsung Lega Volley Summer Tour 2018 viaggia da Lido di Camaiore, teatro lo scorso weekend di una prima tappa spettacolare, con grande partecipazione di pubblico, a Cesenatico, sulle coste del mare Adriatico. Dopo aver ...