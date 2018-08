C’è ghiaccio sulla Luna | è una riserva abbondante e molto antica

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Nelle zone più fredde e più oscure delle sue regioni polari, il nostro satellite nasconde acqua in forma ghiacciata. È la scoperta di un gruppo di ricerca guidato dall’Istituto di geofisica e planetologia delle Hawaii, secondo cui ladiai poli dellae potrebbe essere. I risultati, pubblicati su Proceedings of the National Academy of Sciences(Pnas), sono stati ottenuti grazie ai dati inviati dallo strumento Moon Mineralogy Mapper (M3) a bordo della sonda indiana Chandrayaan-1, che ha esplorato latra il 2008 e il 2009. Secondo i dati raccolti, ilsarebbe presente nel 3,5% % delle aree perennemente in ombra di entrambe le regioni polari del nostro satellite. Qui – spiega Global Science – le temperature raggiungono fino a -160°: a causa della lieve inclinazione dell’asse di rotazionere, infatti, la luce del ...