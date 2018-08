Cavallo cade nel canale | salvato con la gru dai vigili del fuoco

Ivrea - cade da Cavallo ubriaco : gli sospendono la patente : Era talmente ubriaco da procedere a zig-zag e addirittura da cade re dal proprio mezzo di locomozione. Per questo è stato fermato dalla polizia, multato e gli è stata sospesa la patente .Tutto sembrerebbe all'insegna della massima ordinarietà e forse non meriterebbe nemmeno una breve di cronaca, se non fosse che il veicolo in questione non era né una macchina né una moto ma... un cavallo .La storia arriva dalla provincia di Ivrea e precisamente dal ...

Varese - Cavallo cade in una buca : salvato dai vigili del fuoco : È passato sopra una botola, che non ha retto il suo peso e ha ceduto, facendolo cadere in una buca profonda per fortuna solo pochi metri: i vigili del fuoco hanno soccorso un cavallo in via Cesare Battisti a Solbiate Olona (nel Varesotto). L’animale, che non ha riportato ferite...