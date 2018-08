Casa al mare con prezzo da sogno | ma è una truffa

Anzio - nella Casa al mare spunta un serpente - la famiglia scappa e chiama i vigili : ma è una biscia : Paura per una famiglia di Anzio che ha trovato un serpente nella villa in via delle Azalee. Dopo aver lasciato l'abitazione temendo che si trattasse di una vipera, i proprietari hanno chiesto l'aiuto ...

Gentilina - lasciare tutto e vivere su una barca. La storia di una famiglia che ha scelto il mare come Casa : Gentilina e il suo equipaggio li ho incontrati nel porto di Lefkada in Grecia, ma di questa famiglia navigante avevo già sentito parlare. Prima di arrivare qui sono stati un paio di mesi nella mia Puglia toccando Vieste, Trani, Bari e Brindisi. “Una terra ospitale e accogliente, il calore della gente ti avvolge” racconta Marina Leva che siede al centro dell’ampio pozzetto della vela, insieme ai figli Valerio (11 anni) e Leilani (4 anni, il nome ...

La ditta veneta che offre la Casa al mare per le vacanze dei suoi dipendenti : MARCON - vacanze assicurate al mare per i dipendenti , e familiari, del Colorificio San Marco di Marcon che ha messo a disposizione un appartamento a Marina di Montemarciano sulla costa marchigiana . ...

Come trasformare Casa in una giungla indoor : Arredare il proprio appartamento con delle piante è certamente sano, ma soprattutto bello: oltre a purificare l’aria e a mantenere la temperatura più fresca, donano colore e un aspetto più green alle quattro mura domestiche. Ma tenere in vita una pianta non è facile Come dirlo: «Le piante sono esseri viventi – spiega Christopher Satch, direttore di Plant Science and Education presso The Sill di New York – Non trattateli Come mobili! ...

Conte-Trump alla Casa Bianca/ Diretta streaming video - conferenza Washington : “sistemare deficit commerciale” : Conte da Trump a Washington: governo italiano mediatore tra Usa, Russia e Ue. Il vertice per rinsaldare l'asse tra Roma e Casa Bianca: i temi in agenda(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 20:07:00 GMT)

F1 - la gioia di Hamilton e l’amarezza in Casa Ferrari : le immagini più belle delle qualifiche del Gp di Budapest [GALLERY] : Tante le emozioni delle qualifiche del Gp d’Ungheria, dalla delusione in casa Ferrari alla gioia della Mercedes per un uno-due sorprendente Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gp d’Ungheria. Sulla pista bagnata dell’Hungaroring l’inglese della Mercedes ha girato in 1’35″658 precedendo il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas (1’35″918). Seconda fila per le Ferrari ...

Non lascia Casa per 20 anni perché malato : grazie ad un amico vede per la prima volta il mare : La storia di amicizia e generosità che ha permesso a un 36enne statunitense costretto in sedia a rotelle di poter coronare il suo sogno: tornare in spiaggia dopo venti anni dall'ultima volta.Continua a leggere

Al Giardino Loris Fortuna 'La Casa sul mare' : Il grande cinema francese torna protagonista della programmazione del Giardino Loris Fortuna con La casa sul mare di Robert Guédiguian . Una sorta de Il grande freddo dove con empatia, affabilità e ...

Ciclismo – Giornata di annunci in Casa Groupama-FDJ : rinnovato il contratto di Demare : Arnaud Demare sarà un corridore della Groupama FDJ fino al 2020: rinnovato il contratto del francese Giornata di riposo, oggi, al Tour de France: i corridori si godono un po’ di meritato relax prima dell’ultima decisiva settimana di sfide in giro per la Francia, che li condurrà verso la passerella finale degli Champs Elyseè. Giornata di annunci in casa Groupama-FDJ: è stato infatti rinnovato il contratto di Arnaud Demare, fino ...

Prenota una Casa al mare a Riccione ma si ritrova in un campo nomadi : truffa da 1200 euro : Un giovane di Carpi è rimasto vittima di un falso annuncio sul web: pensando di Prenotare un appartamento al mare a Riccione ha versato 1200 euro su un conto Poste Pay ma raggiunto l’indirizzo indicato si è trovato di fronte a un luogo ben diverso da quello dove sperava di soggiornare per le ferie estive.Continua a leggere

Pulire Casa tutti i giorni fa male alla salute : "E' come fumare" : Pulire casa troppo spesso può nuocere gravemente alla salute. Lo hanno dimostrato ricercatori dell'Università di Bergen, in Norvegia che, dopo aver analizzato i dati sanitari di 6...

Rocco Casalino ‘paparazzato’ col fidanzato cubano al mare/ Foto ‘Chi’ : il portavoce M5s che non piace a Conte : Rocco Casalino "paparazzato" al mare col compagno cubano: Foto esclusiva di "Chi", il portavoce grillino che non piace al Premier Conte ma che mette d'accordo tutti fra Lega e M5s(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:38:00 GMT)

F1 – Sale l’ansia in Casa Mercedes - James Allison fa tremare Hamilton e Bottas : “Sanzioni sulla griglia? Speriamo di no” : Il direttore tecnico della Mercedes ha svelato i problemi occorsi a Bottas ed Hamilton in Austria, non escludendo la possibilità di eventuali sanzioni a Silverstone La Mercedes ha fatto luce sui problemi che hanno fermato prima Bottas e poi Hamilton in Austria, un guasto idraulico e la rottura della pompa di benzina le cause del ritiro rispettivamente del finlandese e del britannico. Photo4 / LaPresse Adesso l’attenzione si sposta ...

Sempre più italiani hanno armi in Casa. E Salvini : "Ora riformare la legittima difesa" : Gli italiani si sentono Sempre meno sicuri. Lo rivela l'ultimo rapporto Censis sulla sicurezza. Nonostante i reati nel Belpaese siano diminuiti del 10,2% in un anno, i cittadini hanno paura e ricorrono alle armi per potersi difendere: in 4,5 milioni di case ci sono pistole o fucili, mentre, in un anno, le licenze per porto d"armi sono aumentate del 13,8%. Ma questi dati potrebbero continuare a crescere visto che il 39% degli italiani, quasi uno ...