Carla Bruni | che fece dire a Cecilia | «È difficile essere l’ex di Sarkozy»

(Di mercoledì 22 agosto 2018) La Gorgone, figlia della notte, che muta in pietra con lo sguardo. Cognome:. Nome:. Anno di nascita: 1967. Scuole: non le sono servite. Mestieri: modella, cantante, first lady, testimonial. Fine carriera: Instagram. Dove la si può ammirare in video casalinghi unplugged – voce da gattina un po’ rauca e chitarra. Saturazione, luce e preferenza per il bianco e nero per confondere l’utente social sull’età. Così fan tutte, dopo i trentacinque. Soprannomi poco affettuosi affibbiati da terzi: Mantide Religiosa. Sanguisuga. Terminator. Fidanzati famosi: La leggenda dice Mick Jagger. Invece certificati dai giornali: Enthoven padre, giornalista. Enthoven figlio, filosofo. Nicolasin parabola politica ascendente. Esternazioni rimaste famose: tutte. Poche volte non sono d’accordo. Da «non abbiamo bisogno difemministe» nel 2012 a «sono una femminista ma non porto ...