ilfattoquotidiano

: #ViminaleInforma Cara di Mineo ministro #Salvini: obiettivo finale resta la chiusura - Viminale : #ViminaleInforma Cara di Mineo ministro #Salvini: obiettivo finale resta la chiusura - italianaradio1 : Cara di Mineo, Salvini diceva: “Vergogna a cielo aperto. Chiuderlo subito”. Ma da ministro riduce solo il 20% dei p… - italianaradio1 : Quando era all’opposizione voleva “chiuderlo subito” perché era una “vergogna a cielo aperto” e mancavano “solo Ges… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Quando era all’opposizione voleva “subito” perché era una “vergogna a” e mancavano “solo Gesù Bambino e i marziani” a chiedere di sigillarlo. E invece no. Il centro per richiedendi asilo dinon chiude. Neanche ora che Matteoè ministro dell’Interno. Il “fottuto centro di“, come lo chiamava il leader della Lega su Radio Padania, rimarrà. Ridurrà soltanto la sua capienza: da tremila ospiti passerà a 2.400. Un taglio del venti percento. Verrà inoltre ridotto il contributo a carico dello Stato: i 29 euro al giorno diventeranno 15. In pratica saranno dimezzati i soldi destinati a ogni migrante, che già nel 2014 – come ha documentato il fattoquotidiano.it – vivevano in condizioni deplorevoli. “Sarà meno oneroso e meno affollato. La misura comporterà risparmi ...