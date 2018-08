Campidoglio | Al via riorganizzazione sistema residenze anziani

Campidoglio : Viadotto Magliana al via lavori : Campidoglio: Viadotto Magliana, 22 agosto inizio lavori per barriere sicurezza e segnaletica. Proseguono attività di manutenzione anche su Ponte Principe Amedeo di Savoia, dell’Osa e Galleria Giovanni XXIII. Roma – Come da programma sul Viadotto della Magliana inizieranno questa settimana i lavori per il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica. Per consentire l’allestimento del cantiere è prevista la chiusura ...

Roma - occhi puntati sul viadotto della Magliana. Salvini : aspetto relazione dal Campidoglio : ... strada che passa dall'omonimo ponte tra i più critici della Capitale, sul quale, dopo i fatti di Genova, si è scatenata di nuovo la battaglia politica. Il professor Remo Calzona, per anni docente ...

Crollo Ponte Genova - il Campidoglio : per il viadotto della Magliana oltre 2 milioni di euro : “L’Amministrazione capitolina per il Ponte del viadotto della Magliana ha stanziato a Bilancio 2018 oltre 2 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria. Per la sicurezza dei 400 ponti di Roma Capitale, l’Amministrazione esegue un regolare monitoraggio”. Così il Campidoglio replica ad una serie di sollecitazioni giunte dal Pd e da Fdi alla necessita’ di intervenire per salvaguardare il viadotto della ...

Roma. Campidoglio - al via nuovi progetti per ampliare mappa ciclabili : Roma. Campidoglio, al via nuovi progetti per ampliare mappa ciclabili. Da Testaccio a Bocca della Verità, dal tunnel di Santa Bibiana fino a Stazione Tiburtina, da piazzale Ostiense a via dei Cerchi. Roma – Da Lungotevere Testaccio, a Bocca della Verità, da viale delle Milizie a Lungotevere delle Armi, dal tunnel di Santa Bibiana fino a Stazione Tiburtina, da piazzale Ostiense a via dei Cerchi. Questi sono alcuni dei nuovi collegamenti che ...

Roma – Al via operazioni di assistenza sociale per gli abitanti del camping. Al momento altre 20 persone hanno accettato l'offerta di accoglienza presso le strutture del sistema allestito dai servizi sociali di Roma Capitale. Cosi' una nota del Campidoglio.

Campidoglio al via priorità semaforica linee tranviarie : Campidoglio, entro fine estate al via priorità semaforica linee tranviarie su viale Regina Elena-Regina Margherita. Prossimi progetti per aumentare velocità Tpl su viale Togliatti, Trieste-Melaina, Prenestina e Porta Maggiore-Termini. Potenziare il trasporto pubblico locale diminuendo i tempi di attesa e migliorando il servizio di bus e tram. Con queste finalità, entro fine estate, partirà la sperimentazione della priorità semaforica sulle linee ...

La terza via di Virginia. La Raggi sfida Salvini : venerdì sarà in Romania per supervisionare il rientro in patria di alcune famiglie rom con l'aiuto del Campidoglio : La terza via di Virginia Raggi sui campi rom è partita lo scorso maggio con una delibera ad hoc della giunta capitolina. E domani prenderà il volo. Letteralmente. Perché la prima cittadina si imbarcherà su un aereo destinazione Craiova, Romania. A trovare due dei nuclei familiari che hanno accettato il reinserimento nel paese d'origine dopo lo sgombero del Campig river, uno degli insediamenti presenti sul territorio ...

Campidoglio : Via al monitoraggio con tecnologia innovativa delle pavimentazioni di Via Prenestina e Tangenziale Est : Roma – Nelle giornate di oggi e di domani, venerdì 13 luglio, sarà eseguito il monitoraggio delle pavimentazioni stradali di Via Prenestina e della Tangenziale Est con una tecnologia ad alto rendimento, il ‘Raptor’, studiato e realizzato dalla Dynatest in collaborazione con l’Università di Pisa e l’Università Tecnica della Danimarca, con la supervisione delle città di Firenze e Copenaghen. Il ‘Raptor’ acquisisce in maniera continua le ...

Roma – La Sala Operativa Sociale di Roma Capitale e' presente, con la sua unita' di strada, in via Scorticabove per formulare le proposte di accoglienza in seguito alle operazioni di sgombero disposte dalla Questura. Gli operatori sociali stanno formulando proposte per l'accoglienza nel circuito dei migranti fragili extra Sprar. L'interlocuzione e' ancora in corso. Lo fa sapere il Campidoglio.

Pelonzi : Campidoglio da via libera sgombero senza valida alternativa : Pelonzi: Raggi chiarisca situazione Roma – Di seguito la nota del capogruppo Pd capitolino, Antongiulio Pelonzi. “Il Campidoglio senza trovare una valida alternativa ai residenti del Camping River ha dato il via alla distruzione dei container. Lasciando senza un tetto uomini, donne e bambini. Tutti allineati tra terra e fango. Restano solo montagne di arredi e beni personali. Si è dato corso ad uno sgombero avvenuto ‘senza ...