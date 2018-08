Call of Duty Black Ops 4 mostra la mappa multiplayer Arsenal in video e dettagli

Call of Duty Black Ops 4 : ecco quando inizierà la beta della modalità Blackout su Xbox One e PC : Treyarch ha rivelato quando arriverà la beta della modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4 su PC e Xbox One. Come segnala Dualshockers, l'attesa modalità battle royale sarà disponibile in fase beta sulle due piattaforme il prossimo 14 settembre.Non sappiamo molto della beta di Blackout, sappiamo solo che includerà versioni Solo, Duo e Quads di Battle Royale e che mostrerà personaggi, armi e mappe basate su giochi precedenti della serie ...

Call of Duty WWII in testa nella classifica italiana. GTA 5 e Go Vacation chiudono il podio : Call of Duty WWII è il gioco più venduto in Italia nella week 32 del 2018. Lo sparatutto di Sledgehammer Games conquista quindi la vetta davanti a GTA 5 e Go Vacation.In attesa del nuovo Black Ops 4, sono ancora molti i giocatori italiani a cimentarsi con l'FPS ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Stesso discorso per GTA 5 che, a quanto pare, è ancora tra i titoli preferiti.Qui di seguito possiamo leggere le classifiche nel dettaglio:Read ...

Come cambia Call of Duty Black Ops 4 dopo la beta - dettagli da Treyarch : Uno dei passaggi più delicati prima dell'uscita di un gioco è sicuramente il beta test (qui un video sulle armi): cioè è avvenuto anche per Call of Duty Black Ops 4. Treyarch, lo sviluppatore, sta procedendo molto seriamente su questo, comunicando costantemente con la community che ha potuto provare il gioco in anteprima, appunto con la beta. Servono proprio a questo: a sapere prima quali bilanciamenti e aggiustamenti apportare al gioco prima ...

Activision svela la line-up per la Gamescom 2018 : tra i protagonisti Sekiro : Shadows Die Twice e Call of Duty : Black Ops 4 : Anche se l'E3 2018 si è concluso poco tempo fa, abbiamo un'altra enorme e importante manifestazione letteralmente dietro l'angolo: la Gamescom di Colonia. A partire da martedì 21 agosto 2018, tantissimi publisher di tutto il mondo si incontreranno per mostrare i loro nuovi giochi in arrivo. Oggi, grazie alla segnalazione di Dualshockers, apprendiamo che Activision ha annunciato la sua line-up per l'evento.La sorpresa più grande è che Sekiro: ...

Call of Duty Black Ops 4 : ecco quando avrà inizio la beta della modalità Blackout : Le notizie riportate ieri, a quanto pare, si sono rivelate veritiere. Sono, infatti, giunte interessanti novità per Call of Duty Black Ops 4: Treyarch e Activision hanno annunciato la data per l'inizio della beta di Blackout, la modalità battle royale del nuovo sparatutto.Come segnala Dualshockers, la beta inizierà il 10 settembre e sarà disponibile prima su PlayStation 4. Al momento sappiamo solo che arriverà anche su altre piattaforme, ma non ...

Overwatch in testa nella classifica software italiana. Chiudono il podio GTA 5 e Call of Duty : WW2 : L'apprezzato hero shooter di Activision e Blizzard, Overwatch, ha guadagnato la testa della classifica software italiana. I giocatori attualmente sono impegnati nei Giochi Estivi, che sono partiti lo scorso 9 agosto e termineranno alla fine del mese.Il podio per la week 31 del 2018 viene chiuso dall'intramontabile GTA 5 e da Call of Duty: WW2.Qui di seguito potete vedere nel dettaglio le classifiche.Read more…

Gli account Twitter ufficiali di Call of Duty : Black Ops 4 cambiano l'immagine di profilo : possibili novità in arrivo : Treyarch ha ufficialmente chiuso la beta di Call of Duty: Black Ops 4, ma a quanto pare gli sviluppatori sembrano già pronti per qualcosa di nuovo.Come riporta Dualshockers, gli account Twitter ufficiali di Call of Duty, Treyarch, Activision e David Vonderhaar hanno cambiato le loro immagini profilo con un nuovo simbolo che è chiaramente ripreso dal gioco.Tuttavia, anche se questo stuzzica la fantasia dei fan, al momento non è del tutto chiaro a ...

Rivelata la modalità "Heist" disponibile nella seconda beta di Call of Duty : Black Ops 4 : Oggi, 10 agosto, partirà la seconda fase beta di Call of Duty: Black Ops 4 che permetterà ai giocatori Xbox One e PS4 (e quelli PC che hanno preordinato il gioco) di testare l'atteso sparatutto di Treyarch.Qualche giorno fa, furono annunciate le novità in arrivo nella nuova beta e, tra queste, figurava una modalità segreta. Ebbene, grazie alla segnalazione di Kotaku, apprendiamo che la modalità in questione è chiamata "Heist" e permetterà a due ...

Call of Duty : Black Ops 4 : svelati i requisiti di sistema per la beta su PC : Al giorno d'oggi è sicuro dire che, mentre la serie potrebbe essere iniziata su PC, la maggior parte delle persone gioca a Call of Duty su console. Ciononostante, la serie ha ancora un grande seguito sul sistema e con l'avvicinarsi della versione beta per PC di Black Ops 4, lo sviluppatore Treyarch ha rivelato le specifiche esatte di cui avrete bisogno per eseguirla.È possibile leggere sia le specifiche minime e raccomandate di seguito, ma in ...

Call of Duty Black Ops 4 BETA : Requisiti PC Minimi e Consigliati : Activision e Treyarch svelano ufficialmente i Requisiti PC Minimi e Consigliati per giocare alla BETA di Call of Duty Black Ops 4 su PC, a seguire tutti i dettagli. Call of Duty Black Ops 4: I Requisiti PC della BETA Minimi Sistema operativo: Windows 7 64-Bit o successivo CPU: Intel Core i5 2500k o AMD equivalente RAM: 8GB RAM Hard Disk: 25GB di spazio libero Scheda Video : Nvidia GeForce GTX 660 2 GB / GTX 1050 2GB or AMD ...

Call of Duty Black Ops 4 : una modalità segreta e tante altre novità ci aspettano nella seconda beta : La prima sessione di test per Call of Duty Black Ops 4 è in pieno svolgimento, una beta Privata in esclusiva per PS4 che abbiamo sviscerato nella nostra prova, e che ora si prepara ad approdare su Xbox One e PC, e non con poche novità.Come ricorda VG24/7, la beta si aprirà ai giocatori Xbox One solo tra qualche giorno, il 10 agosto, per poi arrivare il giorno successivo su PC, dove sarà disponibile anche per coloro che non hanno effettuato il ...

Call of Duty Black Ops 4 - prova : Giunti al quindicesimo capitolo della saga, il processo produttivo di un Call of Duty è ormai noto da tempo. Nonostante i rilasci a cadenza annuale possano trarre in inganno, il tempo richiesto per lo sviluppo di ogni titolo è di circa tre anni e coi diversi team di sviluppo si alternano alla guida del brand, il 2018 è il turno di Treyarch. Lo storico studio statunitense torna quindi al lavoro per la quinta volta, contando solo gli episodi ...