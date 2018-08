Calciomercato | i calciatori che possono ancora lasciare la Serie A FOTO ...

Calciomercato - il Siviglia “sbarca” in Italia : chiesti due calciatori della Serie A - la situazione : Siviglia deciso a fare shopping in Italia, con i vertici del club andaluso che si sono mossi per accontentare i voleri del tecnico Calciomercato, il Siviglia vuole mettere a segno due colpi dalla nostra Serie A. Secondo quanto rivelato da Skysport, il club andaluso avrebbe bussato alla porta di Roma e Torino. Gli spagnoli vorrebbero infatti acquistare dai giallorossi il centrocampista ex Lione Gonalons, mentre per quanto concerne i ...

Calciomercato : il Chievo Verona su due calciatori del Crotone : In una estate ricca di incertezze, il Crotone si appresta a tornare in campo nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia allo Stadio Comunale Ezio Scida contro la Giana Erminio. Le attenzioni della tifoseria e dello staff societario risultano però rivolte ad una doppia tematica, il futuro dello stadio e soprattutto il caso plusvalenze fittizie che vede protagonista il Chievo Verona. La societa' insieme al patron Luca Campedelli sono stati ...

Calciomercato - i 10 migliori calciatori italiani in Francia : Gigi Buffon lascia l’Italia per difendere i pali del Paris Saint-Germain: è sufficiente un’ora e mezzo di volo aereo da Torino per permettere all’ex capitano della nazionale di continuare la sua infinita carriera. Buffon è il quarto calciatore del Belpaese a militare nel prestigioso club parigino dopo Marco Simone, Marco Verratti e l’oriundo brasiliano Thiago Motta (non consideriamo Armando Bianchi e Alberto Poli, nati in Italia ma naturalizzati ...