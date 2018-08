Calabria | torrente travolge escursionisti nelle Gole del Raganello | il racconto di un

Calabria - tragedia nel canyon del torrente Raganello : i morti sono dieci - salvi tre ragazzi : sono stati rintracciati, e sono in buone condizioni, tre giovani pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse dopo la piena del torrente Raganello, in ...

Calabria - torrente travolge escursionisti : tre dispersi trovati lontani dalle gole - non si erano resi conto della tragedia : Non si sarebbero neppure accorti della tragedia avvenuta ad alcuni chilometri di distanza, i tre giovani dati inizialmente per dispersi e poi ritrovati sani e salvi nel Parco del Pollino ma non nella zona di Civita colpita dalla tragedia. A quanto si apprende dai vigili del fuoco, l’auto dei tre era stata trovata lungo la strada e per questo i loro nomi erano finiti inizialmente nella lista dei probabili dispersi. I tre però avevano poi ...

Calabria - sul torrente Raganello il problema non è la sicurezza ma la responsabilità : Voglio fare un breve commento alla tragedia del torrente Raganello, che ha visto la morte di dieci escursionisti travolti da un’ondata di piena. Lo faccio a metà fra l’avvocato e l’abituale frequentatore della montagna, da oramai più di 40 anni. Diciamo subito che, dal punto di vista penale, una responsabilità la si può rinvenire se gli escursionisti o una parte di essi erano accompagnati da guide. Una guida deve sapere che se il tempo è incerto ...

Piena improvvisa del torrente Raganello in Calabria : la bellezza ambientale delle gole “deve essere fruibile in sicurezza” : “I monumenti della natura, come le gole del torrente Raganello, devono essere fonte di gioia. Come noto il giorno 20 agosto una Piena improvvisa ha sorpreso vari escursionisti nelle gole del torrente Raganello e 10 sono state le vittime oltre ad alcuni dispersi. Un nubifragio improvviso e la conseguente Piena fluviale ha innescato una Piena travolgente che ha percorso l’asta del torrente Raganello travolgendo detriti, alberi e varie ...

Disastro in Calabria - ritrovati tre dispersi nelle gole del torrente Raganello : Sono state trovate vive le tre persone che erano segnalate come disperse nella tragedia avvenuta ieri nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, dove due gruppi di escursionisti sono stati travolti da un fiume di fango mentre facevano canyoning. Si tratta di pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse ma che in realtà non avevano mai raggiunto le gole del ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - travolti da torrente in piena : ecco chi sono le vittime - aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/22 Luigi Salsini/LaPresse ...

Calabria - torrente in piena travolge escursionisti : 10 morti nelle Gole del Raganello Le vittime| La dinamica : I corpi scaraventati fino a 5 chilometri dal luogo del disastro. Il Soccorso alpino: «Uno tsunami, evento che capita una volta nella vita»

Travolti da torrente in Calabria - geologo : una tragedia che si poteva evitare : L’incidente nel Parco del Pollino, la piena del torrente Raganello che ha travolto i turisti, “è una tragedia che si poteva evitare facendo monitoraggio e informazione“: “Quello non è un sito per scampagnate ma una zona che presenta notoriamente diversi pericoli“: lo ha dichiarato all’AdnKronos il presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria Alfonso Aliperta. “Quella che impropriamente viene ...

Travolti da torrente nelle Gole del Raganello in Calabria : 4 bimbi in ospedale - stanno bene : Sono ricoverati reparto di pediatria dell’ospedale di Castrovillari quattro bambini rimasti feriti ieri pomeriggio nella tragedia del torrente Raganello: sono due maschi e due femmine e sono in buone condizioni di salute. Al loro fianco ci sono i familiari. L'articolo Travolti da torrente nelle Gole del Raganello in Calabria: 4 bimbi in ospedale, stanno bene sembra essere il primo su Meteo Web.

Calabria - cosa è successo e come sono morti gli escursionisti sul torrente Raganello : cosa è successo nelle Gole del Raganello, nel versante calabrese del Parco Nazionale del Pollino? Il 20 agosto il torrente, ingrossato dalla pioggia, ha travolto un gruppo di escursionisti: numerose le vittime e i dispersi.Continua a leggere

Calabria - travolti da torrente nelle Gole del Raganello : bimba in ipotermia trasferita al Bambino Gesù : La bambina di 9 anni trovata ieri in stato di ipotermia dopo essere stata travolta dalla piena del torrente nelle Gole del Raganello, a Civita, nel cosentino, è stata trasferita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma: la piccola era stata immediatamente trasportata e ricoverata all’ospedale di Cosenza. L'articolo Calabria, travolti da torrente nelle Gole del Raganello: bimba in ipotermia trasferita al Bambino Gesù sembra essere ...

Il torrente Raganello in piena travolge gli escursionisti : 10 morti in Calabria - altri 3 dispersi : Sono 10 i morti accertati nelle Gole del Raganello. La protezione civile regionale, infatti, ha rivisto il numero delle vittime, che stamani era stato dato ad 11. A causare l'errore, secondo il...

Tragedia del torrente Raganello in Calabria : “L’accesso alle gole non è regolamentato” : “Tragedia del torrente Raganello: i cartelli avvisano i visitatori di rispettare la natura. Niente si dice di quello che la natura può fare ai visitatori. L’accesso alle gole non è regolamentato rigidamente in relazione agli eventi idrologici causati dai nubifragi anche estivi“: lo ha scritto in un post su Facebook il senatore Franco Ortolani, esperto geologo, docente universitario, ordinario di Geologia e direttore del ...

Travolti dalla piena di un torrente in Calabria : nella gola del Pollino morti 10 escursionisti : È di dieci vittime il bilancio della tragedia nelle gole del Raganello, in Calabria. Un’onda di acqua e fango ha travolto gli escursionisti, schiantandoli contro le rocce del Pollino. Si tratterebbe di cinque uomini e cinque donne. In un primo momento si era parlato di undici morti, ma la protezione civile ha detto che si è trattato di un «error...