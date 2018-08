Calabria | morti nelle Gole del Raganello | “Un’altra tragedia che non doveva esserci

10 morti (chi sono) in Calabria Chi doveva fermare i turisti? Divieti inascoltati - si indaga : Un’ordinanza comunale «invita» i visitatoria dotarsi di guide e attrezzature adeguateGli accessi liberi malgrado l’allerta maltempo

Calabria - tragedia nel canyon del torrente Raganello : i morti sono dieci - salvi tre ragazzi : sono stati rintracciati, e sono in buone condizioni, tre giovani pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse dopo la piena del torrente Raganello, in ...

Incidenti sul lavoro - 4 morti e un ferito grave in poche ore tra Toscana - Lazio e Calabria. Oltre 470 vittime da gennaio : Michael Romano è precipitato dal tetto di un capannone industriale alle 11 in provincia di Frosinone. Un operaio poche ore più tardi è morto a Joppolo, in provincia di Vibo Valentia, investito dall’esplosione di un tubo ad alta pressione nella stazione ferroviaria. Poco dopo è toccato a un portuale di 40 anni a Marina di Carrara, schiacciato da un carrello elevatore in manovra. E in serata è deceduto anche un elettricista di 33 anni, ...

Calabria - 10 MORTI NELLE GOLE DEL RAGANELLO/ Ultime notizie : “Parco del Pollino non c'entra con la sicurezza” : Parco del Pollino: 10 MORTI, vivi i 3 dispersi. Ultime notizie, torrente Killer nel RAGANELLO: “troppi turisti". Una tragedia forse annunciata, quella accaduta NELLE scorse ore a Cosenza(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 17:18:00 GMT)

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : tra i morti anche Antonio - la guida in campo a Rigopiano : Una guida esperta, con tantissime iniziative sulle spalle, anche in scalate importanti o come volontario della Protezione civile. Antonio de Rasis, 32 anni, è una delle dieci vittime della tragedia delle Gole del Raganello, in provincia di Cosenza. Stava accompagnando un gruppo di escursionisti, anche se le indagini dovranno chiarire ogni aspetto della vicenda. Tra le tante esperienze del giovane c’è anche quella di volontario pronto a ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : “Ancora morti per una gestione scellerata del territorio” : “La tragedia del Pollino, a pochi giorni di distanza da quella di Genova, impone una seria riflessione sulla necessità di cambiare registro sulla gestione e sullo sfruttamento del territorio. Sono vicina alle famiglie delle vittime. Piangiamo altri morti causati da approssimazione e irresponsabilità. Come a Genova, anche in questo caso il fato c’entra poco.” “La verità è che l’Italia è molto indietro sul piano della tutela del ...

Calabria - 10 morti nel fiume. Ora si cercano tre dispersi : Il torrente Raganello ancora in piena sta rendendo difficili le ricerche di eventuali altre persone bloccate nelle gole all'interno del parco del Pollino (Calabria), intanto il numero dei morti è stato portato a 10. Nella notte uno dei feriti è deceduto in ospedale per un trauma toracico riportato nell'esondazione del torrente. Per quanto riguarda gli altri feriti, invece, sono almeno 5 le persone in gravi condizioni. Una bambina di 9 anni è ...

Calabria - Costa : “Al 99% non ci sono più dispersi. Ora accertare le responsabilità - questi sono morti che urlano” : “Al 99% non ci sono più dispersi tra le persone coinvolte dalla piena del torrente Raganello“. A dirlo è stato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, assieme al prefetto di Cosenza, Paola Galeone, al termine della riunione del comitato per l’ordine pubblico che si è svolta nel municipio di Civita. Il ministro ha comunicato anche che i tre dispersi segnalati vicino alle gole del parco del Pollino – tre pugliesi di 21, 22 e 23 ...

Calabria - torrente in piena travolge escursionisti : 10 morti nelle Gole del Raganello Le vittime| La dinamica : I corpi scaraventati fino a 5 chilometri dal luogo del disastro. Il Soccorso alpino: «Uno tsunami, evento che capita una volta nella vita»

Calabria - i soccorritori : “Allertata anche la Guardia costiera - i morti possono arrivare in mare” : “È stata allertata anche la Guardia costiera, perché è probabile che i corpi delle vittime possano essere stati spinti sino al mare”. A dirlo è stato Walter Milan della Direzione nazionale del soccorso alpino. L'articolo Calabria, i soccorritori: “Allertata anche la Guardia costiera, i morti possono arrivare in mare” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Calabria - escursionisti travolti dalla piena del Raganello : 10 morti. Trovati vivi i tre dispersi : Aumenta il drammatico bilancio della piena del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, dove 10 persone hanno perso la vita. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: si cercano ancora tre...

Calabria - Costa : “Italia stanca di piangere i morti. Divieto d’accesso alle gole? C’è delibera non applicabile” : “L’Italia è stanca di piangere i morti. Io sono venuto qui proprio per capire chi doveva fare cosa e magari non lo ha fatto”. A dirlo Sergio Costa, ministro dell’Ambiente, a Civita, dopo aver fatto visita ad alcune delle persone coinvolte nell’ondata del torrente Raganello e ricoverate in ospedale. “Il Divieto d’accesso alle gole? C’è una delibera del Comune non applicabile. Significa che non ha ...

Calabria - cosa è successo e come sono morti gli escursionisti sul torrente Raganello : cosa è successo nelle Gole del Raganello, nel versante calabrese del Parco Nazionale del Pollino? Il 20 agosto il torrente, ingrossato dalla pioggia, ha travolto un gruppo di escursionisti: numerose le vittime e i dispersi.Continua a leggere

Il torrente Raganello in piena travolge gli escursionisti : 10 morti in Calabria - altri 3 dispersi : Sono 10 i morti accertati nelle Gole del Raganello. La protezione civile regionale, infatti, ha rivisto il numero delle vittime, che stamani era stato dato ad 11. A causare l'errore, secondo il...