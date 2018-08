Calabria | il soccorritore | «Non dimenticherò quella bimba»

vanityfair

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Non dimenticherà mai lo sguardo della piccola Chiara, lache ha salvato dopo che un’ondata di piena istantanea ha travolto un gruppo di escursionisti nelle gole del Raganello a Civita, provincia di Cosenza, nel Parco del Pollino. Una tragedia che ha provocato dieci morti. Pasquale Gagliardi, dirigente medico dell’elisoccorso regionale, ha portato al sicurobambina di 9 anni, in ipotermia: Chiara era coperta dal fango, accanto ad un cadavere, quasi certamente quello del suo papà. «In oltre vent’anni di soccorso, questo è stato il caso più difficile, quello che umanamente mi ha coinvolto di più», ci spiega il medico. «Ho ancora lo zainetto e il casco della, e spero di poterglieli restituire personalmente, quando starà meglio». Quando hanno ricevuto l’allarme, il personale dell’elisoccorso non immaginava di trovarsi di fronte a una tragedia di proporzioni ...