Calabria | il soccorritore che ha salvato Chiara | «Non dimenticherò quella bimba»

vanityfair

: La tragedia del #Pollino ha segnato duramente la mia terra d'origine, la #Calabria. Ma nel dolore provocato, la fot… - franzrusso : La tragedia del #Pollino ha segnato duramente la mia terra d'origine, la #Calabria. Ma nel dolore provocato, la fot… - zazoomblog : Calabria il soccorritore: «Non dimenticherò quella bimba» - #Calabria #soccorritore: #dimenticherò - Roberta52210375 : Calabria, il soccorritore: «Non dimenticherò quella bimba» -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Non dimenticherà mai lo sguardo della piccola, lache hadopo che un’ondata di piena istantanea ha travolto un gruppo di escursionisti nelle gole del Raganello a Civita, provincia di Cosenza, nel Parco del Pollino. Una tragedia che ha provocato dieci morti. Pasquale Gagliardi, dirigente medico dell’elisoccorso regionale, ha portato al sicurobambina di 9 anni, in ipotermia:era coperta dal fango, accanto a un cadavere, quasi certamente quello del suo papà. «In oltre vent’anni di soccorso, questo è stato il caso più difficile, quello che umanamente mi ha coinvolto di più», ci spiega il medico. «Ho ancora lo zainetto e il casco della, e spero di poterglieli restituire personalmente, quando starà meglio». Quando hanno ricevuto l’allarme, il personale dell’elisoccorso non immaginava di trovarsi di fronte a una tragedia di proporzioni simili. ...